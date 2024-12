Βιταμίνη C: 10 τροφές με περισσότερη από τα πορτοκάλια

Αν πίνεις ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού κάθε φορά που αισθάνεσαι πως αρρωσταίνεις, τότε σίγουρα έχεις καταλάβει τη σημασία που έχει η βιταμίνη C για τον οργανισμό. Είναι ιδανική για να μειώνει τη διάρκεια της ίωσης όπως και να περιορίσει την ένταση των συμπτωμάτων. Βέβαια, δεν είναι μόνο τα πορτοκάλια πρωταθλητές της βιταμίνη C. Για την ακρίβεια, υπάρχουν άλλα 10 φρούτα και λαχανικά με περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια, που αξίζει να επιλέξεις.

Πιπεριές τσίλι: Μισό φλιτζάνι πιπεριές τσίλι προσφέρουν 108 mg βιταμίνης C. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η καψαϊκίνη, η ουσία που δίνει την καυτερή γεύση στις πιπεριές, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου στις αρθρώσεις και τους μυς.

Κόκκινες πιπεριές: Ένα φλιτζάνι κόκκινες πιπεριές περιέχει σχεδόν τριπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από ένα πορτοκάλι – 190 mg. Είναι επίσης καλή πηγή βιταμίνης Α, που προάγει την υγεία των ματιών και καλή πηγή φυτικών ινών.

Κέιλ ή αλλιώς λαχανίδα: Εκτός από τη διπλάσια ημερήσια ποσότητα βιταμίνης Α και την επταπλάσια ποσότητα βιταμίνης Κ, μία κούπα ωμού κέιλ παρέχει 80 mg βιταμίνης C. Πρόκειται για μία απίστευτα θρεπτική τροφή που προσφέρει επίσης σημαντικές ποσότητες μετάλλων και λιπαρών οξέων.

Μπρόκολο: Αυτό το σταυρανθές λαχανικό προσφέρει περίπου 130 mg βιταμίνης C και μια καλή ποσότητα φυτικών ινών με μόλις 30 θερμίδες ανά μερίδα. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι το μπρόκολο μπορεί να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες.

Παπάγια: Η κατανάλωση παπάγιας μπορεί να καθαρίσει τις ρινικές κοιλότητες, να φωτίσει το δέρμα και να ενισχύσει τα οστά. Μια κούπα παπάγια περιέχει 88 mg βιταμίνης C.

Φράουλες: Μια χούφτα φράουλες περιέχει 85 mg βιταμίνης C, καθώς και φυλλικό οξύ και άλλες ενώσεις που προάγουν την υγεία της καρδιάς.

Κουνουπίδι: Είτε το ψήσεις, είτε το βράσεις ή ακόμα και αν το πολτοποιήσεις, το κουνουπίδι προσφέρει 128 mg βιταμίνης C, 5 γρ. φυτικών ινών και 5 γρ. πρωτεΐνης. Ιδανική τροφή για να κάνεις και πολλούς συνδυασμούς, αφού μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό συνοδευτικό για πολλά πιάτα.

Λαχανάκια Βρυξελλών: Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες, ενώ περιέχουν 75 mg βιταμίνης C. Για να μειώσεις την πικρή τους γεύση, μπορείς να τα ενσωματώσεις ψημένα σε μια συνταγή, ώστε να αναδειχτεί η φυσική τους γλυκύτητα.

Ανανάς: Ο ανανάς περιέχει 79 mg βιταμίνης C ανά μερίδα. Επίσης, περιέχει βρωμελίνη, ένα ένζυμο που βοηθά την πέψη και μειώνει το φούσκωμα. Η βρωμελίνη δρα επίσης ως φυσικό αντιφλεγμονώδες και βοηθά στην ταχύτερη αποκατάσταση μετά από έντονη άσκηση.

Μάνγκο: Το γνωστό τροπικό φρούτο μπορεί να περιέχει 122 mg βιταμίνης C. Αποτελεί επίσης καλή πηγή βιταμίνης Α, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των ματιών.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σκεφτείς να πιεις ένα χυμό πορτοκάλι για μια δόση βιταμίνης C, θυμήσου ότι έχεις πολλές ακόμη, ενδιαφέρουσες επιλογές. Από τις πολύχρωμες πιπεριές μέχρι τις ζουμερές φράουλες και το γλυκό μάνγκο, μπορείς να γεμίσεις το πιάτο σου με τροφές που θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προσφέροντας ταυτοχρόνως και επιπλέον οφέλη για την υγεία σου. Δοκίμασέ τα και δες τη διατροφή σου να γίνεται ακόμα πιο θρεπτική.

