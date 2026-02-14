Βιβή Λουκοπούλου: «Αποτυχία θα ήταν η μη συμμετοχή μας»

Ως ενδυνάμωση και άνοιγμα της παράταξης στην κοινωνία, ερμήνευσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τις μόλις 25 ψήφους που έλαβε το ψηφοδέλτιο της παράταξης στις πρόσφατες εκλογές της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας.

Οπως έγραψε χθες η «Π», το ΠΑΣΟΚ αφενός δεν κατάφερε να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο καθώς οι υποψήφιοί του για το 9μελές ΔΣ της Ενωσης δεν ξεπέρασαν τους τέσσερις και οι ψήφοι που έλαβε σε σύνολο 600 ψηφισάντων ήταν 25.

Για την ιστορία, το ψηφοδέλτιο «Συμπαράταξη» έλαβε 4 ψήφους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών όπου εργάζονται αρκετά στελέχη, πρωτοκλασάτα και μη, του κεντρικού αλλά και του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Στον «Αγ. Ανδρέα» έλαβε 17 ψήφους, στο Νοσοκομείο Αιγίου 4 και καμία ψήφο στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Μιλώντας στην «Π», η γιατρός Βιβή Λουκοπούλου, η οποία ήταν μία εκ των τεσσάρων υποψηφίων, σημείωσε: «Η συμμετοχή μας στις εκλογές ήταν απόφαση τελευταίας στιγμής. Οπως γνωρίζετε, τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Μετά από τηλεφωνήματα που δέχτηκα από φίλους και στελέχη του κόμματος αποφασίσαμε έστω και την τελευταία να κατεβάσουμε ένα ψηφοδέλτιο».

Η ίδια πιστεύει ότι «από το να μη συμμετάσχουμε καθόλου ήταν προτιμότερο να κάνουμε μία αρχή».

Μάλιστα πιστεύει ότι οι 25 ψήφοι «δεν είναι αποτυχία. Αποτυχία θα ήταν εάν δεν κατεβαίναμε σε μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση. Την επόμενη φορά θα έχουμε τον χρόνο να εργαστούμε και να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ

Με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας συγχαίρει «τους 4 συντρόφους γιατρούς που ανέλαβαν την πρωτοβουλία της καθόδου της παράταξης μας (ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ) στις εκλογές των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού Αχαΐας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Βάλσαμος Ανδρέας (ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ), ο Καπράλος Σπύρος (ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ), η Λουκοπούλου Παρασκευή (ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ) και ο Μουλίτα Φράνκο (ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ) στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο της παράταξής μας και έδωσαν ένα σύντομο, αλλά έντιμο αγώνα θέτοντας στο δημόσιο διάλογο το διακύβευα της ιδεολογικής μας κατεύθυνσης ως προς το ΕΣΥ αλλά και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων γιατρών» και προσθέτει:

«Η παράταξή μας δυναμώνει μέρα με την ημέρα και ανοίγεται στην κοινωνία για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση. Κάποιοι μπορεί να μετέφρασαν τις 25 ψήφους της παράταξής μας και το μικρό ποσοστό ως μεγάλη ήττα και αποτυχία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές των νοσοκομειακών γιατρών. Η μόνη μας αποτυχία ήταν η απουσία μας όλα αυτά τα χρόνια από τα τεκταινόμενα στα δημόσια νοσοκομεία».

