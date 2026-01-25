Βλάχος: «Θέλαμε πολύ να φύγουμε από εδώ με μετάλλιο»

Η Εθνική πόλο ανδρών “βύθισε” και την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και γράφοντας ιστορία, αφού για πρώτη φορά ανέβηκε στο βάθρο στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Θοδωρής Βλάχος δήλωσε ανακουφισμένος για την κατάκτηση του μεταλλίου.

Αναλυτικα: «Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Καταφέραμε επιτέλους να πάρουμε ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την προχθεσινή, κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο για πολλούς λόγους.

Για εμάς τους ίδιους, για την προσπάθεια, για το ότι έχουμε καλή ομάδα, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο. Η εμφάνισή μας νομίζω σήμερα δεν άφησε περιθώριο στον αντίπαλο να μπει ούτε μία στιγμή στο παιχνίδι και πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.

Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά μέσα που πρώτη φορά έπαιξαν σε μία μεγάλη διοργάνωση. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή.

Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη που έχει τρομερή παράδοση. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ενδιάφερε αν θα είναι με ένα γκολ ή πέντε, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι. Πανηγυρίζαμε πιο πολύ από τα γκολ που πετύχαμε”.

