Βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι προκάλεσε black out στα βόρεια προάστια – Προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 3 του Μετρό

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αρκετές περιοχές των βορείων προαστίων, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα σε κέντρο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι. Η βλάβη επηρέασε συνολικά δέκα βασικές γραμμές του δικτύου, προκαλώντας εκτεταμένες δυσλειτουργίες στην ηλεκτροδότηση.

Λόγω της διακοπής, επηρεάστηκε και η λειτουργία του Μετρό. Οι συρμοί της Γραμμής 3 σταμάτησαν να κινούνται στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση επανήλθε πλήρως έως τις 18:30 το απόγευμα.

