Βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι προκάλεσε black out στα βόρεια προάστια – Προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 3 του Μετρό
Προσωρινή διακοπή στην κυκλοφορία της Γραμμής 3 του Μετρό μεταξύ Χολαργού και Δουκίσσης Πλακεντίας
Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αρκετές περιοχές των βορείων προαστίων, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα σε κέντρο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι. Η βλάβη επηρέασε συνολικά δέκα βασικές γραμμές του δικτύου, προκαλώντας εκτεταμένες δυσλειτουργίες στην ηλεκτροδότηση.
Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία: Χάρτης δείχνει πως θα κινηθούν τα φαινόμενα – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες
Λόγω της διακοπής, επηρεάστηκε και η λειτουργία του Μετρό. Οι συρμοί της Γραμμής 3 σταμάτησαν να κινούνται στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση επανήλθε πλήρως έως τις 18:30 το απόγευμα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News