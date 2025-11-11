Βοιωτία: Είχαν πυροβολήσει τον 27χρονο πριν κάψουν τη σορό του μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο

Πυροβολισμό είχε δεχθεί ο 27χρονος άνδρας που βρέθηκε στα Σκούρτα Βοιωτίας. Οι δράστες, αφού πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό άνδρα από την Αλβανία, στη συνέχεια έβαλαν τη σορό του στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που είχε κλαπεί και την έκαψαν.

Ειδικότερα στην απανθρακωμένη σορό εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα, που δείχνει ότι ο άνδρας είχε πυροβοληθεί, αλλά το σημείο εισόδου της σφαίρας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός.

Ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία την περασμένη Παρασκευή (7/11) ταυτοποιήθηκε με DNA.

Πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.

Ο άνδρας ήταν απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, που αντιστοιχούσαν σε ίδιου τύπου όχημα από την περιοχή της Πιερίας. Εως αυτή την ώρα, η αστυνομία δεν έχει εικόνα για τα πιθανά κίνητρα των δραστών. Το θύμα, πάντως, την ημέρα της εξαφάνισής του, είχε πει στους δικούς του ότι θα πήγαινε με το αυτοκίνητό του, στα Βίλια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε αποκαλύψει ότι το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έγινε η συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν.

