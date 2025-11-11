Βοιωτία: Είχαν πυροβολήσει τον 27χρονο πριν κάψουν τη σορό του μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία την περασμένη Παρασκευή (7/11) ταυτοποιήθηκε με DNA.

Βοιωτία: Είχαν πυροβολήσει τον 27χρονο πριν κάψουν τη σορό του μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο
11 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Πυροβολισμό είχε δεχθεί ο 27χρονος άνδρας που βρέθηκε στα Σκούρτα Βοιωτίας. Οι δράστες, αφού πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό άνδρα από την Αλβανία, στη συνέχεια έβαλαν τη σορό του στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που είχε κλαπεί και την έκαψαν.
Ειδικότερα στην απανθρακωμένη σορό εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα, που δείχνει ότι ο άνδρας είχε πυροβοληθεί, αλλά το σημείο εισόδου της σφαίρας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός.

Ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία την περασμένη Παρασκευή (7/11) ταυτοποιήθηκε με DNA.
Πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.

Ο άνδρας ήταν απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, που αντιστοιχούσαν σε ίδιου τύπου όχημα από την περιοχή της Πιερίας. Εως αυτή την ώρα, η αστυνομία δεν έχει εικόνα για τα πιθανά κίνητρα των δραστών. Το θύμα, πάντως, την ημέρα της εξαφάνισής του, είχε πει στους δικούς του ότι θα πήγαινε με το αυτοκίνητό του, στα Βίλια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε αποκαλύψει ότι το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έγινε η συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:24 Εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Πάτρα: «Έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας»
18:22 Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον
18:18 Έργα που αλλάζουν την περιοχή των Καλαβρύτων, επισκέφτηκε ο Νεκτάριος Φαρμάκης
18:16 ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
18:12 Ναρκωτικά και βία στα σχολεία – Ανησυχία για την παραβατικότητα στις μονάδες της Αχαΐας
18:05 Εμπλοκή «ανθρώπου» του Ζελένσκι σε σκάνδαλο με μίζες 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
17:53 «Η δολοφονημένη έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια», η κρίσιμη μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια
17:43 «Την ώρα που λιβάνιζε μύριζε χασίσι» συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber
17:31 Αλλαγή ημερομηνίας στο Απόλλων-Προμηθέας 2014, ο λόγος
17:19 Γιατί ο Δεκέμβριος θα είναι του θερμότερος του κανονικού
17:10 Στην Κίνα γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος! ΒΙΝΤΕΟ
16:55 Στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο η άτυπη σύνοδος της ΕΕ για το ενταξιακό
16:52 Κωνσταντέλιας και Σιώπης «απάντησαν» στους τοξικούς του αθλητισμού
16:44 Μάνος Μανουσάκης: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο τα τρία μεγάλα έργα της επόμενης πενταετίας
16:36 Βρετανικό «όχι» στην Κομισιόν για καταβολή 6,75 δισ. ευρώ για συμμετοχή στο SAFE
16:28 Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα
16:22 Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:18 Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
16:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας δίνει ζωή στον πεζόδρομο της Κλεομένους Οικονόμου!
16:00 Θοδωρής Βλάχος στο pelop.gr: «Το χρυσό δεν είναι “απωθημένο”, είναι στόχος» ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ