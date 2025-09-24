Βοιωτία: Ερευνάται ανθρωποκτονία και συνέργεια – Τα σκοτεινά μυστικά πίσω από την υπόθεση

Ανατροπή φέρνουν οι νέες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της ταφής 92χρονης γυναίκας από την ίδια της την κόρη στη Βοιωτία. Η 62χρονη, που εργαζόταν ως προϊσταμένη σε ΚΕΠ, τίθεται σε αργία, ενώ οι έρευνες των αρχών εστιάζουν πλέον στο πότε και πώς πέθανε η ηλικιωμένη. Η Εισαγγελία Θήβας έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας ή θανατηφόρας έκθεσης.

Καταλυτική θεωρείται η μαρτυρία του γιου της 62χρονης, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021, ενώ η μητέρα του ισχυρίζεται πως ο θάνατος επήλθε το 2023. Υπάρχουν, μάλιστα, ενδείξεις ότι τα ίχνη της 92χρονης χάνονται ακόμα νωρίτερα, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, τόνισε την ανάγκη ιατροδικαστικής έκθεσης για τον ακριβή χρόνο και τρόπο θανάτου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως διερευνάται σοβαρά το σενάριο της ύπαρξης συνεργού, καθώς «είναι δύσκολο μια γυναίκα 62 ετών να ανοίξει μόνη της λάκκο και να σύρει το σώμα».

Στην υπόθεση παρεμβαίνει και ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΚΕΠ, Παναγιώτης Κοχύλης, ο οποίος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για αδράνεια. Όπως είπε, «εδώ και δυόμισι χρόνια οι εργαζόμενοι κατήγγελλαν συμπεριφορές της 62χρονης, αλλά δεν υπήρξε παρέμβαση. Τα ΚΕΠ είναι η βιτρίνα των Δήμων και δεν μπορεί να δυσφημούνται από τέτοιες περιπτώσεις».

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες συναδέλφων και δικαστικές εκκρεμότητες φωτίζουν ένα σκοτεινό παρελθόν, με μηνύσεις και εντάσεις, που δείχνουν ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογενειακή τραγωδία, αλλά και την εικόνα της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για φυσικό θάνατο ή εγκληματική ενέργεια και εάν υπήρξε συνέργεια στην απόκρυψη και την ταφή της 92χρονης.

