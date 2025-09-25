Βοιωτία θαμμένη γυναίκα: Οι αντιφάσεις και οι τελευταίες εξετάσεις της ηλικιωμένης

Νέα στοιχεία βλέπουν το «φως» ενώ έχει ξεκινήσει ήδη κατεπείγουσα έρευνα του εισαγγελέα για να διαπιστωθεί εάν η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη νεκρή μητέρα της για να συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη και επιδόματα, ήταν αυτή που σκότωσε την ηλικιωμένη.

Η 62χρονη κόρη της ηλικιωμένης και διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, έχει παραδεχτεί πως με τη βοήθεια ενός άνδρα επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της και έθαψε τη σορό της με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Όπως δε ισχυρίζεται, η μητέρα της απεβίωσε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός.

Οι αντιφάσεις της 62χρονης

Η 62χρονη, όπως επισημάνθηκε το πρωί της Πέμπτης 25/09/2025 στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με τις Αρχές να εξετάζουν τις αντιφατικές της καταθέσεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο θανάτου της ηλικιωμένης.

«Η συνεργασία αστυνομίας με τους πολίτες ξετύλιξε το κουβάρι αυτό. Υπήρξε ανώνυμη καταγγελία και οι Αρχές οδηγήθηκαν εκεί. Η ιατροδικαστική παίζει μεγάλο ρόλο στο να μάθουμε πότε έγινε η συγκεκριμένη ταφή, γιατί από την εισαγγελία παραγγέλθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και της απάτης και της ψευδούς βεβαίωσης, γιατί λάμβανε τη σύνταξη της μητέρας της» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ο οποίος σημείωσε πως ήδη έχει διενεργηθεί η πρώτη νεκροψία και έχει ζητηθεί ανθρωπολογική εξέταση, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης.

Τι είπε ο γιος της 62χρονης

Ο γιος της 62χρονης και εγγονός της ηλικιωμένης κατέθεσε για δεύτερη φορά και ανέφερε πως η μητέρα του φρόντιζε τη γιαγιά του καθημερινά και πως η τελευταία φορά που εκείνος είδε ζωντανή τη γιαγιά του ήταν στις 3-4 Ιανουαρίου 2021.

Οι συνταγογραφήσεις και οι τελευταίες εξετάσεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega Live News, στον ΑΜΚΑ της μητέρας της πάντως η 62χρονη συνέχιζε να γράφει φάρμακα. Χαρακτηριστικά για το 2024, όταν και σύμφωνα με τη μαρτυρία της ίδιας η μητέρα της ήταν ήδη νεκρή υπάρχουν δύο συνταγογραφήσεις, ενώ το 2025 το βιβλιάριο της θανούσας εμφανίζει μια μόνο κίνηση, τον Ιούλιο αλλά αφορά 14 συνταγογραφήσεις.

Τα φάρμακα αφορούν διαβήτη, πίεση, πρόληψη θρομβώσεων, καρδιά. Είναι σε ποσότητες 3 – 4 πακέτων τη φορά, ενώ οι συνταγές φαίνονται να έχουν εκτελεστεί μέχρι την τελευταία.

Αντίθετα δεν εκτελούνταν οι εξετάσεις που γιατροί της «έγραφαν» συχνά – πυκνά. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2017, στη γυναίκα συνταγογραφείται εξέταση αίματος που δεν εκτελείται ποτέ.

Τον Μάιο του 2019, το ίδιο και πάλι δεν εκτελείται. Τον Αύγουστο του 2019, τις συνταγογραφείται και πάλι η ίδια εξέταση και δεν εκτελείται ούτε και τότε, όπως συμβαίνει και τον Φεβρουάριο του 2020. Αντίθετα, η τελευταία εξέταση που φαίνεται να έχει κάνει η μητέρα της 62χρονης είναι μια εξέταση ούρων, η οποία της συνταγογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 που εκτελέστηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



