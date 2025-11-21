Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Η Τουρκία καταγγέλλει μονομερή βήματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και απορρίπτει την προσπάθεια επιβολής τετελεσμένου γεγονότος

21 Νοέ. 2025 9:55
Έντονα αντέδρασε η Τουρκία στην επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ ως παραβίαση της τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι τα μονομερή βήματα της Ελλάδας «είναι καταδικασμένα σε αποτυχία» και «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, τόνισε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις ελληνικές μελέτες ΘΧΣ και υπενθύμισε ότι έχει ήδη κηρύξει τον δικό της εθνικό ΘΧΣ στις 16 Απριλίου 2025, ενημερώνοντας τις αρμόδιες διεθνείς υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ελληνικός χάρτης επιχειρεί να επιβάλει μονομερώς μια αδήλωτη αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλευόμενος την πλατφόρμα ΘΧΣ της ΕΕ.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η λεγόμενη ελληνική ΑΟΖ περιλαμβάνει περιοχές εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες νομιμοποίησης των ορίων αυτών χωρίς διακρατικές συμφωνίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απορρίπτει την όποια προσπάθεια επιβολής τετελεσμένου γεγονότος.

