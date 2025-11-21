Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Έντονα αντέδρασε η Τουρκία στην επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ ως παραβίαση της τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι τα μονομερή βήματα της Ελλάδας «είναι καταδικασμένα σε αποτυχία» και «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, τόνισε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις ελληνικές μελέτες ΘΧΣ και υπενθύμισε ότι έχει ήδη κηρύξει τον δικό της εθνικό ΘΧΣ στις 16 Απριλίου 2025, ενημερώνοντας τις αρμόδιες διεθνείς υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ελληνικός χάρτης επιχειρεί να επιβάλει μονομερώς μια αδήλωτη αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλευόμενος την πλατφόρμα ΘΧΣ της ΕΕ.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η λεγόμενη ελληνική ΑΟΖ περιλαμβάνει περιοχές εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες νομιμοποίησης των ορίων αυτών χωρίς διακρατικές συμφωνίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απορρίπτει την όποια προσπάθεια επιβολής τετελεσμένου γεγονότος.

Πηγή: skai.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



