Βολοντίμιρ Ζελένσκι για Πούτιν: «Αν έχει πρόβλημα μαζί μου, να το λύσουμε από κοντά» – ΒΙΝΤΕΟ

Έτοιμος για «φυσική μονομαχία» με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι La Chaine Info (LCI), σχετικά με τον πόλεμο και τον τρόπο με τον οποίο οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τα ρωσικά χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές στη μέση του χειμώνα.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε «προσωπικό μίσος» από τον Πούτιν απέναντί ​​του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε ότι ο Πούτιν είχε μια εικόνα που «δεν ήταν πολύ θετική για την προσωπικότητά μου και τον ρόλο μου ως προέδρου της Ουκρανίας».

«Ένας άνθρωπος άντρας, αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιον, για παράδειγμα αν θέλει να τον χτυπήσει, πρέπει να το κάνει μόνος του, χωρίς να καταφύγει στις υπηρεσίες ενός μεσάζοντα», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αν είχα ένα τέτοιο μήνυμα να μεταφέρω στον Πούτιν, θα το έκανα μόνος μου».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν σχολίασε ότι ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να του μεταφέρει κάποια μηνύματα μέσω ενδιάμεσων, για παράδειγμα, του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν αυτό σήμαινε ότι ήταν έτοιμος για μια «μονομαχία» με τον Πούτιν, στο οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε, με χιουμοριστική διάθεση: «Πάντα έτοιμος, ναι. Ακόμα και αύριο αν θέλει».

In an interview with the LCI channel, #Ukrainian President #Zelenskyy said that he was ready to "punch #Putin in the face" even tomorrow, at the first opportunity. pic.twitter.com/KYI1fszi0z

— NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022