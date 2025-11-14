Καταδίκη 45χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στον Βόλο – Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Θεσσαλία

Ένοχος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας 45χρονος άνδρας από τον Βόλο, στην πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 14χρονης που είχε αποκαλυφθεί τον Απρίλιο του 2022. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή, καθώς ο δράστης φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη φιλία του γιου του με τον αδελφό της ανήλικης για να την προσεγγίσει.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 45χρονος προσέγγισε την ανήλικη τον Οκτώβριο του 2021, κερδίζοντας σταδιακά την εμπιστοσύνη της μέσω δώρων, ρούχων, παπουτσιών και κοσμημάτων. Μέσα σε λίγους μήνες, κατάφερε να συνάψει ερωτική σχέση μαζί της, παρά τη σημαντική διαφορά ηλικίας.

Ακόμη και μετά την αποκάλυψη της συμπεριφοράς του, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να την πολιορκεί, αγνοώντας τις εκκλήσεις της οικογένειας να απομακρυνθεί. Η μητέρα της ανήλικης κατέθεσε ότι η οικογένεια αναγκάστηκε να αλλάξει σπίτι για να προστατεύσει το παιδί από την παρουσία του.

Η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη αμέσως μετά την καταγγελία, διατάσσοντας προκαταρκτική εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος τότε ήταν 42 ετών, κρίθηκε προφυλακιστέος τον Ιούλιο του 2022 και κρατήθηκε στις φυλακές Γρεβενών για έναν μήνα, προτού αποφυλακιστεί με βούλευμα.

Στη δίκη που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με αναστέλλουσα ισχύ έως την εκδίκαση της έφεσης. Ο 45χρονος παραδέχθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με την ανήλικη, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι εκείνη του είχε πει ψέματα για την ηλικία της.

Ως μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν η ίδια η κοπέλα, σήμερα 17 ετών, και η μητέρα της, η οποία τόνισε ότι δεν γνώριζε αρχικά για τη σχέση της κόρης της με τον άνδρα. Το δικαστήριο ζήτησε να επιστρέψει ο φάκελος στην Εισαγγελία Βόλου για περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών της μητέρας, σχετικά με το αν είχε γνώση της σχέσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει τη Θεσσαλία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας ανηλίκων και της έγκαιρης παρέμβασης των αρχών σε περιπτώσεις κακοποίησης.

