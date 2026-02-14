Βόλος: ΙΧ έπεσε σε σταθμευμένα, χτύπησε δέντρο και κατέληξε μέσα σε φροντιστήριο ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο του Βόλου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κατάστημα που στεγάζει φροντιστήριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές αλλά χωρίς τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των οδών Κουταρέλια και Χατζηαργύρη. Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στην οδό Γαζή όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στη συνέχεια χτύπησε σε δέντρο και τελικά κατέληξε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του φροντιστηρίου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πρόσοψη του καταστήματος υπέστη μεγάλες καταστροφές, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και στα σταθμευμένα οχήματα. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

