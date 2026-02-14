Βόλος: ΙΧ έπεσε σε σταθμευμένα, χτύπησε δέντρο και κατέληξε μέσα σε φροντιστήριο ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο στο κέντρο του Βόλου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε πρόσοψη φροντιστηρίου. Από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

14 Φεβ. 2026 9:36
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο του Βόλου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κατάστημα που στεγάζει φροντιστήριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές αλλά χωρίς τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των οδών Κουταρέλια και Χατζηαργύρη. Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στην οδό Γαζή όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στη συνέχεια χτύπησε σε δέντρο και τελικά κατέληξε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του φροντιστηρίου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πρόσοψη του καταστήματος υπέστη μεγάλες καταστροφές, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και στα σταθμευμένα οχήματα. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

