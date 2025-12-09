Βόλος: Καρδιακό επεισόδιο υπέστη αντιδήμαρχος μέσα στο δημαρχείο – Υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση bypass

Σοβαρό καρδιακό επεισόδιο υπέστη χθες (8/12) στις 11:00 το πρωί, μέσα στο δημαρχείο Βόλου, ο αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Σπύρος Γάτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν έντονη καρδιακή δυσλειτουργία και έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο αντιδήμαρχος υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση bypass και παραμένει νοσηλευόμενος στην καρδιοχειρουργική μονάδα, όπου παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

