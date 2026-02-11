Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Στη σύλληψη του αδελφού του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τετάρτης (11.02.2026) στον Βόλο, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε κτηνοτροφική μονάδα εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψη του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, εξετάζεται και η δραστηριότητά του σε σχέση με την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, καθώς φέρεται να υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας από την ευλογιά των ζώων.

Οι αρχές ερευνούν επίσης οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων αποζημιώσεις που έχει λάβει η επιχείρησή του, ειδικά μετά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η υπόθεση με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες εμπλοκές ή διασυνδέσεις πέραν του Βόλου.

