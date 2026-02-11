Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Βόλο για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων οχημάτων. Μία από τις συλλήψεις αφορά τον αδελφό προέδρου κτηνοτροφικού συλλόγου της περιοχής.

Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
11 Φεβ. 2026 14:51
Pelop News

Στη σύλληψη του αδελφού του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τετάρτης (11.02.2026) στον Βόλο, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε κτηνοτροφική μονάδα εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψη του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, εξετάζεται και η δραστηριότητά του σε σχέση με την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, καθώς φέρεται να υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας από την ευλογιά των ζώων.

Οι αρχές ερευνούν επίσης οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων αποζημιώσεις που έχει λάβει η επιχείρησή του, ειδικά μετά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η υπόθεση με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες εμπλοκές ή διασυνδέσεις πέραν του Βόλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ