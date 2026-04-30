Βόλος: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες σε πάρκινγκ στις Αλυκές

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στις Αλυκές Βόλου, καθώς μία νταλίκα, που βρισκόταν σε πάρκινγκ, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλη οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της φωτιάς.

