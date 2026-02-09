Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της ανήλικης κόρης της, ηλικίας κάτω των 12 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από περιστατικό στα Παλαιά Βόλου, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε κινητό τηλέφωνο στο έδαφος και, επιχειρώντας να βρει τον ιδιοκτήτη του, διαπίστωσε την ύπαρξη εικόνων που φέρονται να αφορούν ανήλικο. Το κινητό παραδόθηκε άμεσα στην αστυνομία.

Η συσκευή περιήλθε στις αρχές στις 31 Δεκεμβρίου και ακολούθησε ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη, από την οποία ταυτοποιήθηκε η κάτοχός της. Πρόκειται για μητέρα τριών παιδιών, η οποία πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αυτό φέρεται να υπήρχαν αρχεία παρόμοιου περιεχομένου, μέρος των οποίων ήταν αποθηκευμένο σε διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων. Οι εικόνες φέρονται να απεικονίζουν ανήλικο κορίτσι, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι παιδί της κατηγορούμενης και γεννήθηκε το 2019.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν τα συγκεκριμένα αρχεία στις συσκευές της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτόματου συγχρονισμού μέσω εφαρμογών ή πρόσβασης των παιδιών της στα κινητά χωρίς τη γνώση της. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις μετά την απολογία της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



