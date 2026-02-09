Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται γυναίκα που κατηγορείται για σοβαρή υπόθεση παιδικής κακοποίησης και κατοχής παράνομου υλικού. Η έρευνα ξεκίνησε από τυχαίο εύρημα κινητού τηλεφώνου και συνεχίζεται με εντατικούς ελέγχους των αρχών.

09 Φεβ. 2026 14:04
Pelop News

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της ανήλικης κόρης της, ηλικίας κάτω των 12 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από περιστατικό στα Παλαιά Βόλου, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε κινητό τηλέφωνο στο έδαφος και, επιχειρώντας να βρει τον ιδιοκτήτη του, διαπίστωσε την ύπαρξη εικόνων που φέρονται να αφορούν ανήλικο. Το κινητό παραδόθηκε άμεσα στην αστυνομία.

Η συσκευή περιήλθε στις αρχές στις 31 Δεκεμβρίου και ακολούθησε ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη, από την οποία ταυτοποιήθηκε η κάτοχός της. Πρόκειται για μητέρα τριών παιδιών, η οποία πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αυτό φέρεται να υπήρχαν αρχεία παρόμοιου περιεχομένου, μέρος των οποίων ήταν αποθηκευμένο σε διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων. Οι εικόνες φέρονται να απεικονίζουν ανήλικο κορίτσι, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι παιδί της κατηγορούμενης και γεννήθηκε το 2019.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν τα συγκεκριμένα αρχεία στις συσκευές της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτόματου συγχρονισμού μέσω εφαρμογών ή πρόσβασης των παιδιών της στα κινητά χωρίς τη γνώση της. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις μετά την απολογία της.

Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
