«Βόμβα» με πρόεδρο ομάδας που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων

Την περασμένη Δευτέρα (13/4), το Εφετείο διέταξε την πώληση ενός σπιτιού του ίδιου, το οποίο είναι υποθηκευμένο

«Βόμβα» με πρόεδρο ομάδας που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων
15 Απρ. 2026 13:06
Στη… δίνη της δικαιοσύνης βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Λουζενάκ, Ζερόμ Ντουκρός, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων και απάτη.

Φέρεται, δε, σύμφωνα με δημοσίευμα της «L’Equipe» να εξαπάτησε αρκετούς αθλητές, μεταξύ των οποίων τον παλαίμαχο παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εθνική Γαλλίας, Φαμπιάν Μπαρτέζ, στον οποίο οφείλει 2 εκατομμύρια ευρώ.

Την είδηση μετέδωσε πρώτη η «La Dépêche» κι εν συνεχεία την αναπαρήγαγαν αρκετά μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία. Βάσει αυτής, ο γκολκίπερ-θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Γαλλίας, Φαμπιάν Μπαρτέζ – που είχε για μικρό διάστημα ρόλο γενικού διευθυντή στον σύλλογο – μαζί με τον επενδυτή Αλέν Αστιέρ και παίκτες ράγκμπι της ομάδας Σταντ Τουλουζέν, επένδυσαν σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε διάφορα «real estate» πρότζεκτς του Ντουκρός, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Το 2021 κατατέθηκε αστική αγωγή και το δικαστήριο υποχρέωσε τον τελευταίο να καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ στον Μπαρτέζ και 3 εκατομμύρια στον Αστιέρ. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, τα χρήματα δεν έχουν ακόμα καταβληθεί, εν αντιθέσει με τους παίκτες της Σταντ Τουλουζέν, μεταξύ των οποίων και ο Ντισατόρ, που έχουν αποζημιωθεί πλήρως, μιας και τα ποσά που είχαν δώσει ήταν μικρότερα.

Την περασμένη Δευτέρα (13/4), το Εφετείο διέταξε την πώληση ενός σπιτιού του Ντουκρός στην Τουλούζη, το οποίο είναι υποθηκευμένο. Ωστόσο, η αξία του ακινήτου, περίπου 800.000 ευρώ, δεν επαρκεί για να καλύψει τα χρέη του.

Ο Ντουκρός έκανε μία πολυτελέστατη ζωή, ξοδεύοντας από τα ταμεία του συλλόγου και πραγματοποιώντας συχνά ταξίδια στο Λουξεμβούργο μέσω εταιρείας ιδιωτικών τζετ.

Το 2019, μάλιστα, είχε απαιτήσει σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ από τη «Ligue de Football Professionnel», προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επιστροφή της Λουζενάκ στη Ligue 2, από την οποία είχε αποκλειστεί το 2014, παρότι είχε εξασφαλίσει την άνοδο αγωνιστικά.

