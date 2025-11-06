Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι πέφτοντας από απορριμματοφόρο

Ο άνδρας που εργάζεται ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε από το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

06 Νοέ. 2025 18:16
Pelop News

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας που τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο άτυχος εργαζόμενος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και από εκεί διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

«Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Νταραντούμης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας:

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (6/11) στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Μετά απο τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο συνάδελφο.
