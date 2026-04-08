Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ

Οι νέες εκτοξεύσεις από την περιοχή Γουονσάν έφεραν ξανά την κορεατική χερσόνησο σε τροχιά έντασης, με τη Σεούλ να ανεβάζει άμεσα το επίπεδο επιφυλακής.

08 Απρ. 2026 18:05
Pelop News

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε νέους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, με τον νοτιοκορεατικό στρατό να αναφέρει ότι εντόπισε νωρίς το πρωί «πολλούς πυραύλους άγνωστου τύπου» που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Γουονσάν προς την ανατολική θαλάσσια ζώνη, δηλαδή τη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τη Σεούλ, οι πύραυλοι διένυσαν περίπου 240 χιλιόμετρα.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε και νέα εκτόξευση προς την ίδια κατεύθυνση, με το Reuters να μεταδίδει ότι ένας ακόμη πύραυλος διένυσε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων, ενώ η Ιαπωνία ανέφερε ότι δεν έπεσε εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης.

Οι εκτοξεύσεις ήρθαν μία ημέρα μετά από άλλο περιστατικό με «βλήμα αγνώστου ταυτότητας» από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ, σε μια περίοδο όπου η σχέση των δύο Κορεών βρίσκεται ξανά σε έντονη αστάθεια. Η Σεούλ συγκάλεσε κατεπειγόντως σύσκεψη του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας, καλώντας τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει άμεσα τις εκτοξεύσεις που, όπως τονίζει, παραβιάζουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το νέο επεισόδιο καταγράφεται λίγο αφότου η νοτιοκορεατική πλευρά εξέφρασε λύπη για την υπόθεση με πολιτικά drones που είχαν σταλεί προς τη Βόρεια Κορέα τον Ιανουάριο. Αναλυτές που επικαλούνται διεθνή μέσα εκτιμούν ότι η Πιονγκγιάνγκ δείχνει έτσι πως δεν σκοπεύει να ανταποκριθεί θετικά στα ανοίγματα της Σεούλ, παρά τα πρόσφατα σημάδια αποκλιμάκωσης στη ρητορική.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ελ Νίνιο: Το φαινόμενο που μπορεί να ταράξει ξανά τον πλανήτη – Πού αναμένονται ακραία φαινόμενα
18:40 Πάτρα: Βολές της δημοτικής αρχής προς την παράταξη Σβόλη – «Ξεπερνάνε τα όρια»
18:39 Το ρόφημα που συνδέεται με καλύτερο μεταβολισμό και λιγότερη συσσώρευση λίπους
18:27 Έφηβοι και social media: Γιατί η απαγόρευση στο κινητό δεν αρκεί
18:16 Πέταξε για το Οσιγεκ η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής
18:16 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι κατέρριψε drone και προειδοποιεί για εκεχειρία
18:16 Πιάστηκε κύκλωμα με πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ
18:07 Πιλοτική εισαγωγή της ελαιοκομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: αγρονομική προσέγγιση και προοπτικές επιρροής για τους παραγωγούς πατάτας της Δυτικής Αχαϊας.
18:05 Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ
18:02 «Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος
18:00 Πάτρα: Ο σταθμός «Π. Κανελλόπουλος» γίνεται κόμβος, το πλοίο σφυρίζει σε διαφορετική θέση ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
17:55 Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του
17:49 Κατασχέθηκαν χιλιάδες κροτίδες στο Λασίθι
17:44 Τι είναι το «6-7» που είπε ο Μητσοτάκης και γιατί μιλάνε όλοι γι’ αυτό
17:41 Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»
17:35 Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για φακελάκι
17:28 Έτσι θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
17:25 Βραζιλία: Χιλιάδες αυτόχθονες βγήκαν στους δρόμους για τη γη τους και τον Αμαζόνιο
17:20 Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων
17:17 Μόναχο: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό επειδή δεν πρόλαβε το τρένο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
