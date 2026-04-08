Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε νέους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, με τον νοτιοκορεατικό στρατό να αναφέρει ότι εντόπισε νωρίς το πρωί «πολλούς πυραύλους άγνωστου τύπου» που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Γουονσάν προς την ανατολική θαλάσσια ζώνη, δηλαδή τη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τη Σεούλ, οι πύραυλοι διένυσαν περίπου 240 χιλιόμετρα.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε και νέα εκτόξευση προς την ίδια κατεύθυνση, με το Reuters να μεταδίδει ότι ένας ακόμη πύραυλος διένυσε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων, ενώ η Ιαπωνία ανέφερε ότι δεν έπεσε εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης.

North Korea fired multiple ballistic missiles, extending a series of tests that have strained hopes in Seoul for easing tensions https://t.co/mwar99RItX pic.twitter.com/YH9zr0pbBx — Reuters Asia (@ReutersAsia) April 8, 2026

Οι εκτοξεύσεις ήρθαν μία ημέρα μετά από άλλο περιστατικό με «βλήμα αγνώστου ταυτότητας» από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ, σε μια περίοδο όπου η σχέση των δύο Κορεών βρίσκεται ξανά σε έντονη αστάθεια. Η Σεούλ συγκάλεσε κατεπειγόντως σύσκεψη του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας, καλώντας τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει άμεσα τις εκτοξεύσεις που, όπως τονίζει, παραβιάζουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το νέο επεισόδιο καταγράφεται λίγο αφότου η νοτιοκορεατική πλευρά εξέφρασε λύπη για την υπόθεση με πολιτικά drones που είχαν σταλεί προς τη Βόρεια Κορέα τον Ιανουάριο. Αναλυτές που επικαλούνται διεθνή μέσα εκτιμούν ότι η Πιονγκγιάνγκ δείχνει έτσι πως δεν σκοπεύει να ανταποκριθεί θετικά στα ανοίγματα της Σεούλ, παρά τα πρόσφατα σημάδια αποκλιμάκωσης στη ρητορική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



