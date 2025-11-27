Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία

Πλέον η Βόρεια Κορέα προχωρά σε μία ακόμη κίνηση προσέγγισης με τη Ρωσία, εντάσσοντας τη ρωσική γλώσσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων της χώρας.

Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ

Με απόφαση της κυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, τα ρωσικά θα διδάσκονται πλέον υποχρεωτικά από την 4η Δημοτικού, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι Βορειοκορεάτες επιλέγουν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κοζλόφ, συμπρόεδρο της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας–Βόρειας Κορέας, περίπου 600 πολίτες της Βόρειας Κορέας παρακολουθούν ήδη μαθήματα ρωσικής γλώσσας.

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεατικά, ενώ –όπως αναφέρει το Politico– μόνο μέσα στο 2024 έγιναν δεκτοί 96 Βορειοκορεάτες σε πανεπιστήμια της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



