Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ

Η γυναίκα, που εκτιμάται ότι ήταν γύρω στα 20, υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο, ενώ ο άνδρας, επίσης περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Νιούκαστλ σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
27 Νοέ. 2025 16:48
Pelop News

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα, όταν δέχθηκαν επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσαν σε απομονωμένη παραλία στο εθνικό πάρκο Crowdy Bay, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, που εκτιμάται ότι ήταν γύρω στα 20, υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο, ενώ ο άνδρας, επίσης περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Νιούκαστλ σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έφτασαν στην παραλία Kylies νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά από κλήση που ανέφερε επίθεση καρχαρία.

Οι Αρχές έδωσαν τα εύσημα σε έναν πολίτη για την άμεση παρέμβασή του, καθώς έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία πριν φτάσουν οι διασώστες, κάτι που, όπως τόνισαν, πιθανότατα του έσωσε τη ζωή. «Το θάρρος ορισμένων ανθρώπων σε τέτοιες στιγμές είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Νέας Νότιας Ουαλίας Τζος Σμιθ. «Το να εκθέσεις τον εαυτό σου σε τέτοια κατάσταση είναι ηρωικό και μας έδωσε τον χρόνο να φτάσουμε στον τραυματία».

 

Η παραλία έκλεισε άμεσα, ενώ οι Αρχές άρχισαν να τοποθετούν «έξυπνες» παγίδες, οι οποίες προσελκύουν καρχαρίες με δολωμένα αγκίστρια ώστε να μπορούν να σημανθούν και να απελευθερωθούν ξανά. Η οργάνωση Surf Life Saving NSW ανακοίνωσε ότι και οι γύρω παραλίες θα παραμείνουν κλειστές για 24 ώρες, με drones να επιτηρούν την περιοχή.

«Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση και εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες της γυναίκας και του άνδρα που εμπλέκονται στο περιστατικό» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς. Κάλεσε, παράλληλα, τους λουόμενους να αποφεύγουν την είσοδο στο νερό στις γύρω παραλίες και να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
18:00 Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
17:49 «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!
17:45 Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
17:45 Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τη Γέφυρα
17:33 Κορονοϊός: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας
17:27 Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
17:18 Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα
17:10 Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο
17:09 Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
17:03 Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
16:56 ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
16:48 Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
16:32 Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ
16:24 Η Ρωσία απαντά στην Κάγια Κάλας: «Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
16:16 Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16:08 Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ