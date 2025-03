Βόρεια Μακεδονία: Ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών στους 59 από την φωτιά στη ντίσκο

Στους 59 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από τα Σκόπια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Από τους νεκρούς, έχουν ταυτοποιηθεί οι 35, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Πάντε Τοσκόφσκι.

Επιπλέον, 155 άτομα έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά και το ποδοπάτημα που ακολούθησε και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Μάλιστα, περίπου 20 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όπως αναφέρουν οι υγειονομικές Αρχές.

Παράλληλα, μετά από αίτημα των Σκοπίων στην Ελλάδα για παροχή βοήθειας στις διακομιδές και σχετική ενημέρωση στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, τρεις από τους εγκαυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τοσκόφσκι είπε ακόμα πως ένας αστυνομικός που έκανε έλεγχο στη ντισκοτέκ για διακίνηση ναρκωτικών, έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά.

Για την τραγωδία διενεργείται έρευνα και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τεσσάρων προσώπων, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

Πιθανόν από πυροτέχνημα ξεκίνησε η φωτιά

Θυμίζεται πως η καταστροφική φωτιά ξέσπασε στην οροφή της ντισκοτέκ και επεκτάθηκε ραγδαία στη διάρκεια συναυλίας, την οποία παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτά φέρεται να ξεκίνησε από πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος στον αέρα, με συνέπεια να λαμπαδιάσει η οροφή της ντισκοτέκ και η καταστροφή να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Κάποιοι άλλοι ανέφεραν πως η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στα εφέ φωτισμού.

Μέλη του συγκροτήματος που βρίσκονταν στη σκηνή για τη συναυλία, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη, φώναξαν στον κόσμο «βγείτε έξω, βγείτε έξω», οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν άτακτα προς κάθε κατεύθυνση, πολλοί ποδοπατήθηκαν και δεν πρόλαβαν να βγουν στους εξωτερικούς χώρους.

