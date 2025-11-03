Βόρεια Μακεδονία: Επικράτηση του κυβερνώντος VMRO-DPMNE του Μίτσκοσκι στις δημοτικές εκλογές, νίκη στον Β’ γύρο

Το VMRO-DPMNE του Μίτσκοσκι νίκησε στον β’ γύρο δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, κατακτώντας 21 δήμους και τους Σκοπίους.

03 Νοέ. 2025 8:58
Το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αναδείχθηκε ο κύριος νικητής και στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, κατακτώντας την πλειονότητα των δήμων όπου διεξήχθη η διαδικασία. Ο β’ γύρος πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου σε 33 δήμους, ενώ σε 44 δήμους το αποτέλεσμα είχε κριθεί ήδη από τον πρώτο γύρο της 19ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το VMRO-DPMNE εξέλεξε δημάρχους σε 21 δήμους του β’ γύρου, συμπεριλαμβανομένου του μητροπολιτικού δήμου των Σκοπίων, ενώ το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Βένκο Φίλιπτσε περιορίστηκε σε τρεις νίκες. Συνολικά, το VMRO-DPMNE ελέγχει πλέον 54 δήμους σε όλη τη χώρα, κυρίως σε περιοχές με σλαβικό πληθυσμό, ενώ το SDSM επικράτησε σε μόλις έξι μικρούς δήμους.

Στον δήμο των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE Όρτσε Γκιοργκίεφσκι εξελέγη δήμαρχος με 57,5% των ψήφων, αφήνοντας πίσω τον ‘Αμαρ Μετσίνοβιτς του ακροαριστερού κόμματος «Αριστερά», ο οποίος έλαβε 36,5%.

Ο πρωθυπουργός και αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «μεγάλη νίκη» για το κόμμα του, τονίζοντας ότι πρόκειται για «νίκη του λαού που υποφέρει, των ονείρων του, των ελπίδων του και της κοινής μας πατρίδας».

Στο αλβανικό πολιτικό σκηνικό, ο συγκυβερνών συνασπισμός VLEN (Αξίζει) αναδείχθηκε πρώτος με νίκες σε οκτώ δήμους, μεταξύ των οποίων οι μεγάλοι αλβανόφωνοι δήμοι του Τέτοβο, της Στρούγκα και του Τσάιρ στους Σκοπίους. Αντίθετα, ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση – ΑΚΙ», με ηγέτη το DUI του Αλί Αχμέτι, υπέστη σημαντική αποδυνάμωση. Οι Αλβανοί αποτελούν περίπου το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Το ποσοστό συμμετοχής στον β’ γύρο έφτασε το 45%, ενώ οι πολιτικοί εκπρόσωποι χαρακτήρισαν τις εκλογές ειρηνικές και δίκαιες.
