Βορίδης για Σαμαρά: «Δεν δημιουργούν πρόβλημα οι ισοπεδωτικές κριτικές» – Τι είπε για κυβέρνηση και Χίο

Τη στάση του απέναντι στην έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν δημιουργούν εσωκομματικό ζήτημα.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη κριτική φαίνεται να συγκλίνει με ιδιαίτερα σκληρές αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες — όπως είπε — παρουσιάζουν μια εικόνα «μαύρης» Ελλάδας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι τα κίνητρα πίσω από τις δηλώσεις, αλλά η ουσία των θέσεων και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο ίδιος ανέφερε πως, χωρίς να θεωρεί ότι όλα έχουν γίνει άψογα, η χώρα δεν εμφανίζει εικόνα κατάρρευσης. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των εισοδημάτων, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της άμυνας, εκτιμώντας ότι η συνολική αντιπολιτευτική ρητορική στερείται αξιοπιστίας όταν περιγράφει διαφορετική εικόνα.

Αναφερόμενος ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ότι οι γενικευμένες επικρίσεις δεν δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα, καθώς — όπως είπε — δεν εστιάζουν σε συγκεκριμένα ζητήματα και δεν αντανακλούν την αντίληψη της κοινωνίας, η οποία έχει βιώσει δυσκολότερες περιόδους στο παρελθόν.

Σχολιάζοντας επίσης το ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά θλιβερό», αποδίδοντας την ευθύνη κυρίως στα κυκλώματα διακινητών. Όπως ανέφερε, οι διακινητές θέτουν ανθρώπους σε κίνδυνο χρησιμοποιώντας αναξιόπλοα σκάφη και μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβατών υπό επικίνδυνες συνθήκες.





Τόνισε ακόμη ότι βασική αποστολή των αρχών είναι η αποτροπή παράνομης διακίνησης, επισημαίνοντας πως η δημόσια συζήτηση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε εικασίες ή πρόωρα συμπεράσματα, ούτε — όπως είπε — να οδηγεί σε άκριτη στοχοποίηση του Λιμενικού Σώματος χωρίς σαφή στοιχεία.

