Βορίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μη εφαρμογή της τεχνικής λύσης θα ήταν παράβαση καθήκοντος»

Με εκτενή αναφορά στο έργο του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπεράσπιση των επιλογών του, ο Μάκης Βορίδης κατέθεσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η μη εφαρμογή της “τεχνικής λύσης” θα συνιστούσε παράβαση καθήκοντος.

Ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι η «τεχνική λύση» εφαρμόζεται από το 2015 και δεν αποτελεί δική του πρωτοβουλία, αλλά καθιερωμένη διοικητική πρακτική που διασφαλίζει τη νόμιμη κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων, επιτρέποντας στους κτηνοτρόφους να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται.

«Η τεχνική λύση ήταν, είναι και παραμένει νόμιμο εργαλείο έως την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Η αμφισβήτησή της δεν εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα», τόνισε, καταθέτοντας σχετικά έγγραφα.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ο πρώην υπουργός διευκρίνισε ότι αυτή ζητήθηκε λόγω δηλώσεων που «έπλητταν τη διοικητική ιεραρχία και τον Οργανισμό».

«Ο κ. Βάρρας έκανε αναφορές σε δήθεν στρατηγική επιρροή του τεχνικού συμβούλου, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία. Με τις δηλώσεις του εξέθετε το Υπουργείο και τον Οργανισμό», σημείωσε.

Για τους ελέγχους και την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι επί των ημερών του ενισχύθηκαν οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν αύξηση των επιθεωρήσεων, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

«Δώσαμε εντολή για διευρυμένους ελέγχους, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν μόνο σε όσους τις δικαιούνται», είπε.

Ο πρώην υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί «εκπροσώπησης συμφερόντων» της εταιρείας Neuropublic, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία της εταιρείας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προϋπήρχε κατά 13 χρόνια.

«Για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έγινε ανταγωνιστικός, με συμμετοχή περισσότερων εταιρειών. Πώς γίνεται να είμαι εκπρόσωπος συμφερόντων μιας εταιρείας που κατέθεσε ένσταση στη διαδικασία;» υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι επί υπουργίας του δεν υπήρξε καμία απευθείας ανάθεση στη Neuropublic.

Πολιτική αιχμή στην αντιπολίτευση

Κλείνοντας την κατάθεσή του, ο κ. Βορίδης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επενδύει πολιτικά στη στοχοποίησή του: «Δεν πιστεύω στα σοβαρά να θεωρείτε ότι υπάρχουν κατηγορίες επειδή ένας υπουργός εφάρμοσε τον νόμο και ζήτησε την παραίτηση ενός υφισταμένου του. Αντί να εστιάσετε στα θεσμικά ελλείμματα, προτιμάτε να επενδύετε σε κάτι που δεν υπάρχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



