Βορίζια: Από καλάσνικοφ η χαριστική βολή στην 56χρονη – Οι βαλλιστικές, οι φυγάδες στα βουνά και η παράδοση μέσα στη νύχτα

Το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου που στέρησε τη ζωή από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, αποκτά νέα διάσταση καθώς τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. και οι πρώτες ενδείξεις από τη βαλλιστική εξέταση αποκαλύπτουν τη φονική ισχύ του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο αιματηρό επεισόδιο χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί τύποι όπλων: καλάσνικοφ, πιστόλια 9 χιλιοστών και κυνηγετική καραμπίνα. Οι ειδικοί εκτιμούν πως η 56χρονη έπεσε νεκρή από διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η χαριστική βολή προήλθε από καλάσνικοφ.

Οκτώ «σασμοί» δεν έφτασαν: Στο κόκκινο η βεντέτα στα Βορίζια, η ΕΛ.ΑΣ. χτενίζει τον Ψηλορείτη για όπλα

Παράλληλα, ίχνη πυρίτιδας βρέθηκαν στα χέρια του 39χρονου Καργάκη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ανταπέδωσε τα πυρά, ενώ τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κρατούνται φέρονται να έφεραν 9άρια πιστόλια. Η βαλλιστική θα καθορίσει πόσα όπλα συμμετείχαν και από ποιο σημείο πυροβόλησε κάθε πλευρά.

Η αστυνομία συνεχίζει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που εξαφανίστηκε μετά τη συμπλοκή, με ανιχνευτές μετάλλων σε σπηλιές, πηγάδια και μνήματα στον Ψηλορείτη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί τίποτα, ενώ οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες έλαβαν βοήθεια για να αποκρύψουν τα όπλα.

Η παράδοση των τριών αδελφών – Επιχείρηση υπό μυστικότητα

Μετά από τρεις ημέρες καταδίωξης και εντατικών ερευνών, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη παραδόθηκαν στις Αρχές. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας που είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, τον 29χρονο μεγαλύτερο αδελφό του και τον 19χρονο στρατιώτη, ο οποίος είχε τεθεί στο επίκεντρο των ερευνών.

Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες δίσταζαν να παραδοθούν, φοβούμενοι ένταση με τα κλιμάκια της ΟΠΚΕ. Η παράδοση οργανώθηκε με συνεννόηση με τον διευθυντή της ΔΑΟΕ και πραγματοποιήθηκε μακριά από την πόλη, σε σημείο που κρατήθηκε μυστικό για λόγους ασφαλείας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 6:20 το απόγευμα, όταν τρία βαν της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβαν τους κατηγορούμενους παρουσία των δικηγόρων τους. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται οικειοθελής παράδοση, κάτι που αναμένεται να αξιοποιηθεί νομικά στη συνέχεια της δικογραφίας.

Από τα βουνά στα φιλικά σπίτια

Την πρώτη μέρα μετά τη συμπλοκή, τα αδέλφια είχαν καταφύγει στα βουνά, εκμεταλλευόμενα το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, ενώ στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν σε σπίτια φιλικών προσώπων στο Τυμπάκι και στην Αγία Βαρβάρα. Το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 19χρονου στρατιώτη, που είχε ζητήσει άδεια από το στρατόπεδο λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή, οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους.

Υπό την πίεση των συνεχών ερευνών σε σπίτια συγγενών και γνωστών, οι τρεις άνδρες επικοινώνησαν με ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας να σταματήσουν οι έφοδοι και να παραδοθούν. Το ραντεβού κλείστηκε σε πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και συνελήφθησαν χωρίς αντίσταση.

Το επόμενο βήμα – Η νομική μάχη

Από αύριο, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή, με τους δικηγόρους τους να προετοιμάζουν την υπεράσπιση και να ζητούν ελαφρυντικά. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η υπόθεση θα έχει πολυεπίπεδες προεκτάσεις, καθώς στο παρασκήνιο εμπλέκονται οικογενειακές έριδες, παλιές βεντέτες και υποθέσεις ναρκωτικών, με δύο γυναίκες των οικογενειών να έχουν παλαιότερες καταδίκες με αναστολή.

Στο μεταξύ, τα Βορίζια εξακολουθούν να θυμίζουν φρούριο, με περισσότερους από 400 αστυνομικούς να περιπολούν μέρα και νύχτα, αποτρέποντας το ενδεχόμενο νέας αιματηρής σύγκρουσης.

Το νησί παρακολουθεί με αγωνία μια υπόθεση που έχει ανοίξει ξανά τις πληγές της κρητικής βεντέτας — μιας παράδοσης που αποδεικνύεται πως αρνείται να πεθάνει.

