Βορίζια: Από τις φυλακές στην ανακρίτρια συγγενείς του Καργάκη – Ερευνάται ποιος έβαλε τη βόμβα που άναψε το φυτίλι του μακελειού

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι από τον περασμένο Σεπτέμβριο για υποθέσεις ζωοκλοπής, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η έκρηξη αυτή θεωρείται το έναυσμα για το αιματηρό επεισόδιο που ακολούθησε στα Βορίζια. Οι τρεις έγκλειστοι στις φυλακές Αλικαρνασσού —ο μεγαλύτερος αδελφός του 39χρονου νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του— υποστήριξαν πως δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η έρευνα των αρχών δεν περιορίζεται στους δράστες των πυροβολισμών, αλλά επεκτείνεται στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και στα πρόσωπα που πιθανόν βρίσκονται πίσω από τη βόμβα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει ήδη σχηματιστεί δεύτερη δικογραφία για την οικογένεια Καργάκη, χωρίς να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας στα Βορίζια συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερα, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο αριθμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εξηγώντας πως η έρευνα αφορά και όσους βοήθησαν στη μεταφορά τραυματιών, στην απόκρυψη όπλων ή και δραστών.

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί επιχειρούν στην Κρήτη για την ενίσχυση των ειδικών μονάδων που ερευνούν ζητήματα παράνομης οπλοφορίας και οργανωμένου εγκλήματος, ενώ οι δύο τραυματίες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, έχουν ήδη μεταφερθεί με αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε φυλακές εκτός νησιού.

