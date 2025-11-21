Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Φραγκιαδάκη

Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, καθώς ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση του μηχανισμού αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Παραμένει ωστόσο σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την αξιοπιστία του άλλοθι που προσκόμισε.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάκισή του, ωστόσο ο νεαρός συνεχίζει να τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με τον τρόπο ποινικής μεταχείρισης.

Η επίμαχη έκρηξη σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, με τον 23χρονο να αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή. Στην απολογία του προσκόμισε βίντεο από γάμο, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν εκεί την ώρα τοποθέτησης του μηχανισμού και επομένως δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην επίθεση.

Το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχει καταθέσει ο κατηγορούμενος, καθώς και το συνολικό πλαίσιο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

