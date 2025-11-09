Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για το μακελειό

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ανέκρινε τα τρία αδέλφια στην αστυνομική διεύθυνση όπου κρατούνται, ενώ στο τέλος αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

09 Νοέ. 2025 22:29
Pelop News

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της αιματηρής βεντέτας που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το βράδυ της Κυριακής απολογήθηκαν τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν ως εμπλεκόμενα στο μακελειό και παραδόθηκαν την περασμένη Τρίτη (4/11).

Οι τρεις κατηγορούμενοι, μέλη της μίας εκ των δύο οικογενειών, αναζητούνταν για την τραγωδία επί μέρες και τελικά παραδόθηκαν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος τους επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι η πρόθεση των πελατών της ήταν να παραδοθούν.

Πριν την επικοινωνία της δικηγόρου με την ΕΛ.ΑΣ., ήδη οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις που αναζητούνταν. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος, ενώ την ίδια ημέρα αργότερα παραδόθηκαν και οι κατηγορούμενοι.

Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.
