Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ, μετά και την σύλληψη του δεύτερου υπόπτου

Οι δύο τραυματίες από την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Οι άνδρες, που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), εμπλέκονται στο επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο δύο ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες, το οποίο καταγράφει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, εντείνοντας τις έρευνες των αρχών.

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου εντοπίστηκε σπηλιά σε χωράφι ιδιοκτησίας του, με όπλα και φυσίγγια. Η προανάκριση εστίασε τόσο στην παράνομη οπλοκατοχή όσο και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα, βασιζόμενη σε βιντεοληπτικό υλικό που τον δείχνει να πυροβολεί.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού σχετικά με το μακελειό. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή.

