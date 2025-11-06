Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη

Στο επίμαχο βίντεο που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας απεικονίζεται, σύμφωνα με τις Αρχές, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί επανειλημμένα με πυροβόλο όπλο και δίπλα του ένας δεύτερος άνδρας να κατοπτεύει τον χώρο.

06 Νοέ. 2025 18:08
Στη σύλληψη και του δεύτερου ατόμου που απεικονίζεται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια μαζί με τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για έναν 25χρονο εξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη.

Στο επίμαχο βίντεο που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας απεικονίζεται, σύμφωνα με τις Αρχές, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί επανειλημμένα με πυροβόλο όπλο και δίπλα του ένας δεύτερος άνδρας να κατοπτεύει τον χώρο.

Όπως εξήγησαν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, και οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν μέσω του βίντεο και συνελήφθησαν, προσθέτοντας πως πρόκειται να αντιμετωπίσουν σοβαρές κατηγορίες.

Ήδη ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάρκη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού.

Ο 43χρονος που συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί, τη Δευτέρα. Πάντως ο ίδιος φέρεται να αρνείται τη συμμετοχή του στη συμπλοκή.

 

Στα Δικαστήρια ο 43χρονος γαμπρός του Φ Καργάκη

Σημειώνεται ότι η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, καθώς εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσκνικοφ προς το σημείο του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια.

Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη
Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσαν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονόμασαν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ – ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους – καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Δύο προσαγωγές από την ΕΛΑΣ
Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε νέα επιχείρηση το πρωί της Πέμπτης και προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

Κατά πληροφορίες οι προσαχθέντες στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή για κατοχή κρυμμένων όπλων. Αυτό που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές είναι, πάντως, ότι υπάρχουν ευρήματα από τα σπίτια των δύο προσαχθέντων.
