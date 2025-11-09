Βορίζια: Υπό εξέταση πέντε κρατούμενο για το μακελειό, ανησυχία ενόψει μνημοσύνων και ανοίγματος σχολείων τη Δευτέρα

Οι αρχές ερευνούν τους συνδέσμους μεταξύ φυλακών και του μακελειού στα Βορίζια. Ενισχυμένα μέτρα και ανησυχία ενόψει μνημοσύνων και ανοίγματος σχολείων.

09 Νοέ. 2025 10:07
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της αιματηρής σύγκρουσης στα Βορίζια Ηρακλείου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον σε πέντε κρατουμένους των φυλακών Αλικαρνασσού. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για το πολύνεκρο περιστατικό.

Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη και δύο ακόμη κρατούμενοι μεταφέρθηκαν από τις φυλακές στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Οι πέντε εξετάζονται για πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση, καθώς στα κελιά τους είχαν εντοπιστεί μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα.

Οι ανακρίσεις διεξάγονται υπό δρακόντεια μέτρα, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος έδωσε την εντολή, ποιος κατασκεύασε και ποιος τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες στα βουνά της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Στο χωριό επικρατεί βαρύ και τεταμένο κλίμα, με τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να εκφράζουν φόβους για νέα επεισόδια. Η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη, με ελέγχους σε όλες τις εισόδους του οικισμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα επικείμενα μνημόσυνα των θυμάτων και το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, όπου αναμένεται να βρεθούν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για τη στήριξη των μαθητών. Το ερώτημα που κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία είναι αν θα καταφέρει το χωριό να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά τα τραγικά γεγονότα.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν δύο παράλληλες έρευνες: μία για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού και μία για τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε την Κρήτη. Οι δύο συλληφθέντες τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε φυλακές εκτός νησιού, ενώ οι απολογίες τους αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.
