Vouchers για ψώνια σε σούπερ μάρκετ: Ποιοι μπαίνουν στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας

Νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers ανακοίνωσαν τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Τα vouchers θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα σημεία πώλησης τροφίμων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτόματα στην επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, έπειτα από πιστοποίηση από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Τι αλλάζει με το νέο μοντέλο

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της Δόμνας Μιχαηλίδου και του Νίκου Παπαθανάση, θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση» του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου συστήματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα διαδικασία, η επισιτιστική βοήθεια αποκτά ενιαίους κανόνες σε όλη τη χώρα. Αντί για προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, το σύστημα περνά πλέον σε μοντέλο όπου ο ίδιος ο δικαιούχος επιλέγει τι χρειάζεται, πότε θα το αγοράσει και από ποιο κατάστημα θα το προμηθευτεί. Στόχος είναι η μεγαλύτερη ευελιξία, η ταχύτερη εξυπηρέτηση και η ενίσχυση της αυτονομίας των ωφελούμενων.

Παράλληλα, το νέο μοντέλο αντικαθιστά το προηγούμενο κατακερματισμένο σχήμα, όπου υπήρχαν διαφορετικές πρακτικές και ταχύτητες ανά Περιφέρεια. Η εφαρμογή πλέον γίνεται κεντρικά, με έμφαση στη διαφάνεια, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ίση μεταχείριση των δικαιούχων.

Πώς θα δίνονται τα vouchers

Η ενίσχυση θα χορηγείται σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή voucher και θα χρησιμοποιείται μόνο για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας. Δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να χρησιμοποιηθεί για αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή ειδών τυχερών παιγνίων.

Τα vouchers θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και θα επαναφορτίζονται όσο το νοικοκυριό παραμένει επιλέξιμο. Επιπλέον, προβλέπεται αναδρομική ισχύς της ενίσχυσης, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα.

Τι αναφέρουν τα υπουργεία

Στην ανακοίνωση των υπουργείων επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα έχει στόχο η βοήθεια να φτάνει άμεσα στους πολίτες που τη χρειάζονται περισσότερο, με λιγότερα διοικητικά βάρη και με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η στήριξη των συμπολιτών που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες πρέπει να παρέχεται με ταχύτητα, ίσους κανόνες και ελευθερία επιλογής. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι το νέο μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει τα ευάλωτα νοικοκυριά με πιο άμεσο και διαφανή τρόπο.

Και συνοδευτικά μέτρα στήριξης

Πέρα από τη διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνοδευτικές παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης. Στόχος είναι η επισιτιστική βοήθεια να λειτουργεί και ως γέφυρα προς υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία, για άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



