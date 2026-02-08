Βουδαπέστη: Ο μαζικός τουρισμός αλλάζει τον χαρακτήρα των ιστορικών ιαματικών λουτρών

Η κουλτούρα των ιαματικών λουτρών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Βουδαπέστης. Τα ιστορικά συγκροτήματα με τα θερμά νερά, συνδεδεμένα επί δεκαετίες με την υγεία, την κοινωνικότητα και τη χαλάρωση των κατοίκων, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων. Αιτία είναι η εκρηκτική αύξηση του τουρισμού, η οποία μετατρέπει σταδιακά τα λουτρά σε ακριβό αξιοθέατο, όλο και λιγότερο προσβάσιμο για τους ίδιους τους Βουδαπεστιάνους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, τα πρωινά στα λουτρά χαρακτηρίζονταν παλαιότερα από ησυχία και αίσθηση ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα στα τμήματα που απευθύνονταν σε ντόπιους και ηλικιωμένους. Σήμερα, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ριζικά, με τη μαζική παρουσία τουριστών – συχνά στο πλαίσιο οργανωμένων εκδρομών – να αλλοιώνει τον χαρακτήρα των χώρων.

Τουριστική έκρηξη και ανατιμήσεις

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό στη Βουδαπέστη, με περίπου οκτώ εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όπως προκύπτει από στοιχεία του ομίλου BGYH, που διαχειρίζεται έξι από τα επτά ιστορικά λουτρά της πόλης, ένας στους τρεις ξένους επισκέπτες περνά τουλάχιστον μία φορά την είσοδο κάποιου λουτρού.

Η αυξημένη ζήτηση έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές. Στο πιο δημοφιλές συγκρότημα, τα Λουτρά Σετσένι, το εισιτήριο του Σαββατοκύριακου σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια: από περίπου 16 ευρώ το 2020, φτάνει σήμερα τα 38 ευρώ. Για πολλούς κατοίκους, με μέσο μηνιαίο μισθό κοντά στα 900 ευρώ, μια τέτοια επίσκεψη παύει να θεωρείται δεδομένη.

Από την υγεία στην εμπορευματοποίηση

Η ουγγρική παράδοση των ιαματικών λουτρών έχει βαθιές ρίζες στην ιατρική πρακτική. Ακόμη και σήμερα, γιατροί συνταγογραφούν θεραπείες σε ιαματικά νερά για συγκεκριμένες παθήσεις. Ωστόσο, η αυξανόμενη εμπορευματοποίηση και ο έντονος τουριστικός προσανατολισμός δυσκολεύουν την πρόσβαση σε όσους τα χρειάζονται για λόγους υγείας και όχι αναψυχής.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BGYH, Ildikó Szűts, αναγνωρίζει το δίλημμα ανάμεσα στη διατήρηση της τοπικής πελατείας και στην ανάγκη για αυξημένα έσοδα, παραδεχόμενη ότι η παραδοσιακή κουλτούρα των λουτρών «έχει περάσει στο παρασκήνιο». Την ίδια στιγμή, πολιτικές αντιπαραθέσεις καθυστερούν απαραίτητες ανακαινίσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εμπειρία τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Ένα σύμβολο σε κρίσιμο σημείο

Για πολλούς ντόπιους, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν τα λουτρά παραμένουν εμβληματικά για τη Βουδαπέστη. Είναι αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της καθημερινής ζωής της πόλης ή αν θα μετατραπούν οριστικά σε μια ακριβή, τουριστική εμπειρία, αποκομμένη από τις ανάγκες και τις συνήθειες των κατοίκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



