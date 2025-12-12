Βουλγαρία: Σε πολιτική δίνη μετά την παραίτηση πρωθυπουργού

Η κατάρρευση της κυβέρνησης της Βουλγαρίας ήρθε μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων δεκάδων χιλιάδων πολιτών σε όλη τη χώρα – οι μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών

12 Δεκ. 2025 11:15
Η Βουλγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της λίγες μόλις εβδομάδες πριν η χώρα υιοθετήσει το ευρώ.

Η αποχώρηση του Ρόσεν Ζελιάζκοφ από την πρωθυπουργία μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στην ηγεσία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, ανοίγει τον δρόμο για τις όγδοες εκλογές στη Βουλγαρία από το 2021.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, ηγέτης του κόμματος GERB που κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές, θα έχει την ευκαιρία να προτείνει νέο πρωθυπουργό, αλλά έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά το πόστο. «Από αύριο θα είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση», δήλωσε ο Μπορίσοφ σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook. «Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τις εκλογές γιατί είμαστε οι καλύτεροι».

Μαζικές διαδηλώσεις και ανησυχίες για διαφθορά

Η κατάρρευση της κυβέρνησης της Βουλγαρίας ήρθε μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων δεκάδων χιλιάδων πολιτών σε όλη τη χώρα – οι μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών – για την αύξηση των κρατικών δαπανών και την ευρύτερη διαφθορά στην πολιτική ελίτ.

Παρά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από δύο δεκαετίες, την πρόσφατη συμμετοχή στη ζώνη Σένγκεν και την προγραμματισμένη υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου, η δυσαρέσκεια του πληθυσμού για τις πρακτικές της πολιτικής ηγεσίας αυξάνεται.

Σενάριο νέων εκλογών στη Βουλγαρία την άνοιξη

Αν ο Μπορίσοφ αποτύχει ή αρνηθεί να σχηματίσει κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ θα δώσει την ευκαιρία στο δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Βουλής. Ωστόσο, και αυτή η προσπάθεια φαίνεται καταδικασμένη σε αποτυχία, καθώς η συμμαχία κομμάτων που υποστηρίζει την καταπολέμηση της διαφθοράς θεωρεί ότι η πιο δίκαιη λύση είναι η εκ νέου προσφυγή στις κάλπες κι η πιο πιθανή εξέλιξη είναι να γίνουν εκλογές την άνοιξη.

Οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις θα επιδεινώσουν την πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, αν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου οι μισοί Βούλγαροι προτιμούν νέες κάλπες, ακόμη κι αν αυτό ενισχύσει την επιρροή ορισμένων πολιτικών.

