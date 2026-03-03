Βουλή: Ένταση για τη Μέση Ανατολή – Η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή για την επιστολική ψήφο

Κλίμα έντασης επικράτησε στη Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την αναβολή της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, προκειμένου να προηγηθεί ενημέρωση του Σώματος για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κοινό αίτημα ήταν η άμεση τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την επέμβαση στο Ιράν και τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Απαντώντας εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος διευκρίνισε ότι η ημερήσια διάταξη της Βουλής δεν καθορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Όπως σημείωσε, η συζήτηση του νομοσχεδίου είχε προγραμματιστεί εδώ και έναν μήνα για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει πως κάθε πολιτικός αρχηγός που ζητά ενημέρωση θα την έχει. Ανέφερε μάλιστα ότι το αίτημα του Νίκος Ανδρουλάκης έγινε δεκτό, με συνάντηση με τον πρωθυπουργό να έχει ήδη προγραμματιστεί.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη, όπου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει αναλυτικά τους εκπροσώπους των κομμάτων. «Έχουν δρομολογηθεί και ανακοινωθεί σειρά δράσεων από την κυβέρνηση, οπότε η ενημέρωση των κομμάτων θα είναι πλήρης», υποστήριξε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης διαβεβαίωσε ότι «ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία εμπλέκονται στον πόλεμο και δεν επιθυμούν να εμπλακούν», τονίζοντας ότι σε περίπτωση επίθεσης θα αμυνθούν. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα συνδράμει τον κυπριακό ελληνισμό, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας πανικού».

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Θανάσης Παφίλης (ΚΚΕ) ζήτησε διακοπή της συζήτησης και δημόσια ενημέρωση στην Ολομέλεια, απορρίπτοντας κατ’ ιδίαν επαφές. Ο Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ) χαρακτήρισε επιτακτική τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για διαμόρφωση επικαιροποιημένης εθνικής γραμμής.

Η Σία Αναγνωστοπούλου (Νέα Αριστερά) υποστήριξε ότι η χώρα είναι ήδη εκτεθειμένη λόγω της χρήσης της βάσης στη Σούδα και της αποστολής στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο, ζητώντας συζήτηση σε επίπεδο Βουλής.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) έκανε λόγο για «επιθετικό πόλεμο» με ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ ο Κωνσταντίνος Χήτας (Ελληνική Λύση) ανέφερε ότι το κόμμα του έχει ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Ο Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) προειδοποίησε για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης και επανέλαβε το αίτημα για θεσμική ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθετικές ενέργειες.

Παρά τις ενστάσεις, η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίστηκε, με τις διεθνείς εξελίξεις να κυριαρχούν στις τοποθετήσεις των κομμάτων.

