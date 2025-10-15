Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Η κυβέρνηση προχωρά σήμερα στη Βουλή στην ψήφιση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν εκφράσει εργαζόμενοι και συνδικάτα.

Μεγάλη συζήτηση προκαλεί η διάταξη που επιτρέπει εργασία έως 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, καθώς και οι ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

