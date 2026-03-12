Βουλή: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις συμβάσεις Chevron σε Πελοπόννησο και Κρήτη ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοπόννησος και της Κρήτη, με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy.

Η διαδικασία στην Ολομέλεια αναμένεται με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει ενστάσεις για συγκεκριμένες προβλέψεις των συμβάσεων. Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η διάταξη που αφορά περιοχές νοτίως της Κρήτης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης των ορίων έρευνας σε περίπτωση συμφωνίας οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ με γειτονικά κράτη. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε την πρόβλεψη ως «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Απαντώντας στις ενστάσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο», τονίζοντας πως η σύμβαση διασφαλίζει ότι ο τελικός λόγος ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, που διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για την κύρωση των τεσσάρων συμφωνιών είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Υπέρ τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ είχαν επιφυλάξεις και θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια κατά τη σημερινή τελική συζήτηση και ψήφιση.

