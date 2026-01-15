Βουλή: Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα

Πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που θα μελετήσει τα προβλήματα και θα προτείνει λύσεις για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα

15 Ιαν. 2026 10:43
Pelop News

Την ερχόμενη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, η ολομέλεια της Βουλής θα συζητήσει την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυσή του.

Η επιτροπή θα εξετάσει τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την πρωτογενή παραγωγή, με στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης, που επιτρέπει σε όλους τους βουλευτές που το επιθυμούν να λάβουν τον λόγο. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μία μόνο συνεδρίαση.

Η πρόταση του πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων κινητοποιήσεων και αγροτικών διαμαρτυριών σε πολλές περιοχές της χώρας, με αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

