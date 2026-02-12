Βουλή: Το λάθος με το κουμπί και η παραδοχή Μπούρα ΒΙΝΤΕΟ

Ο προεδρεύων της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, υπέπεσε σε λάθος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Και ενώ στο βήμα της Ολομέλειας, ήταν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο κ. Μπούρας την διέκοψε και είπε: «Έγινε από εμένα λάθος όταν ζητήθηκε η διακοπή του χρόνου».

«Αντί για την παύση, πάτησα την λήξη. Είδα όμως ποιος ήταν ο χρόνος που υπολείπεται, τον οποίο πρόσθεσα. Για να εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι» συμπλήρωσε. «Κυρία υπουργέ συνεχίστε» κατέληξε.

