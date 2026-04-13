Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!

Ο μικρός Ιάσωνας έχει καστανά μαλλιά, ύψος 1,27 μέτρα και βάρος 28 κιλά. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!
13 Απρ. 2026 16:52
Pelop News

Συναγερμός στις Αρχές για την αρπαγή του 6,5 ετών Ιάσωνα Κάι Μπογέα Γκέιλ από την περιοχή της Βουλιαγμένης, την Κυριακή 12 Απριλίου. Δράστης είναι ο πατέρας του ανηλίκου, ενώ από τη στιγμή εκείνη αγνοείται η τύχη και των δύο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 13 Απριλίου 2026, μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Ο μικρός Ιάσωνας έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος 1,27 μέτρα και βάρος 28 κιλά. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαθέσιμο όλο το 24ωρο μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000, καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής ενημέρωση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Εκλεψε μοτοσυκλέτα στην Πάτρα, φέσωσε καφετέρια στα Καλάβρυτα, συνελήφθη στο Ξυλόκαστρο!
17:10 Ιράν: Ανατριχιαστικό χιούμορ με τις επικείμενες παγκόσμιες αυξήσεις στα καύσιμα
17:08 Συντάξεις Μαΐου 2026: Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μετά το Πάσχα
17:04 Μπαίνει στα νέα γραφεία η ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ
16:59 Κατερίνη: Επιχείρηση διάσωσης έξι σκύλων που είχαν πέσει σε ταμιευτήρα άρδευσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:52 Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!
16:52 Αργολίδα: Από θαύμα έμειναν ζωντανοί οι επιβαίνοντες στο ΙΧ
16:36 Σουδανοί και Σομαλοί έφτασαν στην Κρήτη με πλαστικό σκάφος που είχε μηχανή
16:32 Πήρε την κάτω βόλτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη…
16:11 Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο πολιτικός που γκρέμισε τον Ορμπαν
16:09 Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα
16:03 Πόσο χρόνο αντέχει το ψητό αρνί στο ψυγείο και πόσο στην κατάψυξη
15:57 Ουγγαρία: Ξεσάλωσε στο χορό ο νέος υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μαγιάρ ΒΙΝΤΕΟ
15:51 Ποιοι Μητροπολίτες έρχονται την Παρασκευή στο Αίγιο για την γιορτή της Παναγίας της Τρυπητής
15:41 Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις συνεδριάσεις της G7 στην Ουάσιγκτον
15:41 Φωτοστιγμές από την άνοδο της Ακαδημίας των Σπορ στην Α2 Εθνική
15:35 «Ουρές» στις εθνικές οδούς στην επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
15:34 Ελαμψαν στη λίμνη Γκάρντα οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠ
15:28 Μαζαράκι Πηνείας: τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα, στην Ανάσταση, και την έβρισαν κι από πάνω
15:24 Αγρια συμπλοκή το βράδυ του Πάσχα στο Περιστέρι μεταξύ οξύθυμων οδηγών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ