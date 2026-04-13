Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!

Συναγερμός στις Αρχές για την αρπαγή του 6,5 ετών Ιάσωνα Κάι Μπογέα Γκέιλ από την περιοχή της Βουλιαγμένης, την Κυριακή 12 Απριλίου. Δράστης είναι ο πατέρας του ανηλίκου, ενώ από τη στιγμή εκείνη αγνοείται η τύχη και των δύο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 13 Απριλίου 2026, μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Ο μικρός Ιάσωνας έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος 1,27 μέτρα και βάρος 28 κιλά. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαθέσιμο όλο το 24ωρο μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000, καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής ενημέρωση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

