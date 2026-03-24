Βουλιαγμένη: Θρίλερ στα Λιμανάκια, νέα ειδική επιχείρηση για τον εγκλωβισμένο δύτη

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη στη Βουλιαγμένη.

24 Μαρ. 2026 9:10
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Κυριακής. Οι ελπίδες για την ανεύρεσή του εξανεμίζονται, καθώς οι αρχές εστιάζουν πλέον σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη υποθαλάσσια περιοχή, γνωστή ως το «πηγάδι».

Για την ενίσχυση των προσπαθειών, αναμένεται να συμμετάσχει στις έρευνες ειδική ομάδα δυτών και σπηλαιολογικό κλιμάκιο από εξωτερικό φορέα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Το Λιμενικό Σώμα έχει ήδη προχωρήσει σε χαρτογράφηση της περιοχής σε βάθος 28 μέτρων, προκειμένου να καταγραφούν τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα πριν από την έναρξη της νέας, εξειδικευμένης επιχείρησης.

Το επικίνδυνο «πηγάδι»

Ο 34χρονος, ο οποίος θεωρείται έμπειρος δύτης, επιχείρησε την Κυριακή μια υποθαλάσσια εξερεύνηση συνοδευόμενος από δεύτερο άτομο. Σύμφωνα με μαρτυρίες:

  • Ο δεύτερος δύτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί έγκαιρα και να ειδοποιήσει τις αρχές.

  • Ο 34χρονος εκτιμάται ότι παγιδεύτηκε μέσα στις δαιδαλώδεις στοές του θαλάσσιου «πηγαδιού».

Πρόκειται για ένα σημείο διαμέτρου περίπου 5 μέτρων με στενά περάσματα, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι. Οι συγγενείς του αγνοουμένου παραμένουν στο σημείο, αναμένοντας με αγωνία την έκβαση των ερευνών.

