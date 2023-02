«Βούλιαξε» η Γαλλία από τις διαδηλώσεις κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης Μακρόν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μαζικότατες ήταν οι διαδηλώσεις της Τρίτης σε όλη τη Γαλλία εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμάται ότι περίπου 1, 27 εκατ. άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν σε δεκάδες πόλες σε όλη τη χώρα, σε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της κυβέρνηση Μακρόν και μεγάλη νίκη για τα συνδικάτα, αφού το μέτρο σύγκρισης ήταν το 1 εκατομμύριο που συμμετείχε στην απεργία της 19ης Ιανουαρίου.

Εν τω μεταξύ, τα οκτώ συνδικάτα που οργανώνουν τις διαδηλώσεις ανακοίνωσαν αμέσως ότι θα οργανώσουν νέες διαδηλώσεις στις 7 και 11 Φεβρουαρίου.

«Μπροστά στη μαζική απόρριψη, η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει τη μεταρρύθμισή της», δήλωσε η Πατρίσια Ντρέβον του συνδικάτου της Εργατικής Δύναμης.

Παράλληλα, το ισχυρό συνδικάτο CGT ισχυρίστηκε ότι 2,8 εκατομμύρια διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σήμερα. «Δεν είναι συχνό που βλέπουμε μια τέτοια μαζική κινητοποίηση», είπε, μιλώντας στη Μασσαλία ο ηγέτης της Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελανσόν. «Είναι μια μορφή εξέγερσης πολιτών» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση ως «ουσιώδη». Η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν επέμεινε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 είναι «δεν είναι πλέον διαπραγματεύσιμη».

Students block schools in Paris as protests against #pension reform continue#ReformeDesRetraites #France #Paris pic.twitter.com/7K5h9cHihQ

— RuptlyNews (@RuptlyNews) January 31, 2023