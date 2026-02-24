Βούλτεψη: Οι σημερινοί κομμουνιστές με μια σφαλιάρα φεύγουν

Η υφυπουργός μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη συγκρίνοντας τους κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή με τους σημερινούς, ανέφερε πως δεν έχουν καμία σχέση.

Μιλώντας στο Action 34, ανέφερ: «Τι σχέση έχουν οι σημερινοί κομμουνιστές με εκείνους;» είπε σε μια αποστροφή του λόγου και στη συνέχεια η βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε απευθυνόμενη στον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη, «Και με μια σφαλιάρα φεύγουν. Πλάκα μου κάνετε; Τα ζήσαμε, τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας».

