Βούλτεψη: Οι σημερινοί κομμουνιστές με μια σφαλιάρα φεύγουν

Οι σημερινοί κουμμουνιστές δεν συγκρίνονται με αυτούς της Καισαριανής, δήλωσε ο υφυπουργός μετανάστευης, Σοφία Βούλτεψη.

Βούλτεψη: Οι σημερινοί κομμουνιστές με μια σφαλιάρα φεύγουν
24 Φεβ. 2026 15:38
Pelop News

Η υφυπουργός μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη συγκρίνοντας τους κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή με τους σημερινούς, ανέφερε πως δεν έχουν καμία σχέση.

Μιλώντας στο Action 34, ανέφερ: «Τι σχέση έχουν οι σημερινοί κομμουνιστές με εκείνους;» είπε σε μια αποστροφή του λόγου και στη συνέχεια η βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε απευθυνόμενη στον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη, «Και με μια σφαλιάρα φεύγουν. Πλάκα μου κάνετε; Τα ζήσαμε, τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο την Βίκυ Παγιατάκη
17:48 «Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο» η Βίκυ Παγιατάκη για την περιπέτειά της
17:44 Μακάριος Λαζαρίδης για Δένδια: Αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός 7 χρόνια δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις
17:41 Πλήρωμα 188 «Καρναβαλίνκας»: Φαντασμαγορική παρουσία και δυναμική πορεία στον Κρυμμένο Θησαυρό
17:39 ΚΚΕ: Ζητά τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
17:35 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για Βορίδη και Αυγενάκη
17:33 «Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Ο 64χρονος ασελγούσε και δίπλα βρισκόταν η αδερφή της», μαρτυρία της μητέρας της 25χρονης ΑμεΑ
17:21 Πέθανε ο σπουδαίος Γιάννης Κουτραφούρης
17:16 Η Ναύπακτος υποδέχθηκε πλήθος κόσμου και το τριήμερο της Αποκριάς ΦΩΤΟ
17:06 «Εχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρομά ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Ο μύθος του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος στην «Π»: «Δεν φοβήθηκα ποτέ για τη ζωή μου» ΒΙΝΤΕΟ
16:58 Μεξικάνα influencer διαψεύδει ότι είναι η ερωμένη που «έδωσε» τον ναρκοβαρώνο
16:46 Επενδυτικό «πακέτο» 400 εκ. ευρώ από την Κομισιόν για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας
16:41 ΗΠΑ: Οι 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία
16:34 Δέσμευση Στάρμερ: Αμετακίνητη η Βρετανία στο πλευρό της Ουκρανίας
16:24 Δήμος Αιγιαλείας: Ενέργειες για ζητήμα ασφάλειας και δράσεων
16:18 Ο Ρουβάς για το «Ferto» του Akylas: Θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision
16:05 Αναστέλλονται τα δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28/2
15:56 Ο Πούτιν προειδοποιεί: «Ξέρετε πώς θα καταλήξει πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας»
15:44 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει νεαρή ΑμεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ