Βούλτεψη: Οι σημερινοί κομμουνιστές με μια σφαλιάρα φεύγουν
Οι σημερινοί κουμμουνιστές δεν συγκρίνονται με αυτούς της Καισαριανής, δήλωσε ο υφυπουργός μετανάστευης, Σοφία Βούλτεψη.
Η υφυπουργός μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη συγκρίνοντας τους κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή με τους σημερινούς, ανέφερε πως δεν έχουν καμία σχέση.
Μιλώντας στο Action 34, ανέφερ: «Τι σχέση έχουν οι σημερινοί κομμουνιστές με εκείνους;» είπε σε μια αποστροφή του λόγου και στη συνέχεια η βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε απευθυνόμενη στον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη, «Και με μια σφαλιάρα φεύγουν. Πλάκα μου κάνετε; Τα ζήσαμε, τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας».
