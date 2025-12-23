Βούτηξε στο κενό από ταράτσα κτηρίου και αυτοκτόνησε γνωστός αθλητικός ρεπόρτερ, ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στο Λος Άντζελες

23 Δεκ. 2025 20:14
Pelop News

Σοκαρίστηκε ο διεθνής αθλητικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του 41χρονου Αυστραλού ρεπόρτερ, Ντάνκαν Μακένζι-ΜακΧαργκ, που βούτηξε στο κενό από κτήριο του Λος Άντζελες.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένεια του εκλιπόντος, με την τοπική αστυνομία να κάνει λόγο για αυτοκτονία, όπως αναφέρει η New York Post.

Συγκινητικά σχόλια
Οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στη σελίδα του Μακένζι-ΜακΧάργκ στο Instagram είναι γεμάτες με συγκινητικά σχόλια από συναδέλφους και θαυμαστές, με πολλούς να μοιράζονται τη συντριβή και τη θλίψη τους για τον ξαφνικό θάνατο του αθλητικού ρεπόρτερ και παρουσιαστή εκπομπών που ασχολούνταν κυρίως με το τένις.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Αυστραλός έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από την ταράτσα κτιρίου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μια χαμηλότερη στέγη στο κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η ανακοίνωση της οικογένειας
Η οικογένεια του δημοφιλούς παρουσιαστή εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο του Ντάνκαν — ενός πολύ αγαπημένου γιου, ενός αφοσιωμένου πατέρα για τον πολύτιμο γιο του, Χάρισον, και ενός αγαπημένου αδελφού για τα τρία αδέρφια του», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

«Ο θάνατός του προκάλεσε ένα αφάνταστο σοκ, αφήνοντας την οικογένειά μας συντετριμμένη και σε συντριβή. Ο Ντάνκαν ήταν πραγματικά εξαιρετικός — ένας άνθρωπος του οποίου η θετικότητα, η φροντίδα και το χιούμορ άγγιζαν όλους όσους συναντούσε και που βρισκόταν στην καρδιά τόσων πολλών ζωών, φέρνοντας ζεστασιά, γέλιο και χαρά όπου κι αν πήγαινε. Ο Αγαπητός μας Ντάκι», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

Ο Μακένζι-ΜακΧάργκ ήταν ένας παγκοσμίου φήμης δημοσιογράφος που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα δίκτυα, όπως το Fox Sports, το Channel 7, το Network 10 και το Stan Sport.

