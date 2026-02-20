Βραχνέικα: Διαλύεται ο δρόμος – Απόγνωση κατοίκων για την παραλιακή διάβρωση

Στα Βραχνέικα, μετά τη στροφή της παραθαλάσσιας πλατείας των Ροϊτίκων και έως λίγο μετά το φαρμακείο, σε μήκος που πλησιάζει το ένα χιλιόμετρο, η παραλιακή ζώνη υποχωρεί μέρα με τη μέρα. Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη: το κύμα «δαγκώνει» την άκρη του δρόμου, το οδόστρωμα στενεύει, κομμάτια μπετόν αποσπώνται. Ομως πίσω από το εμφανές πρόβλημα, κρύβεται μια ζημιά πιο επικίνδυνη, σχεδόν αόρατη.

Κάτω από την άσφαλτο, το έδαφος διαβρώνεται. Ανοίγουν τρύπες, πλάκες μπετόν μετατοπίζονται ή σηκώνονται, εμφανίζονται αποσχίσεις και βυθίσεις. Ο δρόμος υποσκάπτεται, γίνεται «κούφιος», καθώς η θάλασσα αφαιρεί το υπέδαφος. «Δεν είναι μόνο ότι χάνεται ο δρόμος. Είναι ότι κάποια στιγμή θα φύγει ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση» λέει κάτοικος της περιοχής, δείχνοντας ένα σημείο όπου η άσφαλτος έχει αρχίσει να «κρέμεται».

Οι κάτοικοι μιλούν για μια κατάσταση που επιδεινώνεται εδώ και χρόνια. «Κάθε χειμώνα λέμε «δόξα τω Θεώ που αντέξαμε». Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε το ίδιο έργο: λόγια, αυτοψίες, υποσχέσεις. Εργο, κανένα» τονίζει ο επαγγελματίας Νίκος Φιλιώτης, που δραστηριοποιείται στην παραλιακή ζώνη. Οπως λέει, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την καθημερινή μετακίνηση, αλλά και την οικονομική ζωή της περιοχής. «Ποιος θα έρθει να καθίσει όταν βλέπει τον δρόμο να υποχωρεί;».

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην εικόνα. Η αίσθηση κινδύνου είναι διάχυτη. «Οδηγούμε και δεν ξέρουμε αν από κάτω υπάρχει έδαφος ή κενό» λέει μητέρα δύο παιδιών που περνούν καθημερινά από το σημείο για το σχολείο τους. «Φοβόμαστε για ατύχημα».

Κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν γίνει κατά καιρούς μικρές, αποσπασματικές παρεμβάσεις: λίγα μπάζα, πρόχειρες επιχώσεις, προσωρινές αποκαταστάσεις που χάνονται με το πρώτο δυνατό κύμα. «Αυτά δεν είναι έργα. Είναι ασπιρίνες σε βαριά ασθένεια» σχολιάζει ηλικιωμένος κάτοικος. «Η θάλασσα δεν σταματά με λόγια».

Εως σήμερα, έχουν κατατεθεί αιτήματα, έχουν γίνει συσκέψεις και αυτοψίες, χωρίς όμως ένα συνολικό σχέδιο προστασίας της ακτογραμμής. «Ακούμε για μελέτες που “έρχονται”, για χρηματοδοτήσεις που “δρομολογούνται”. Εμείς βλέπουμε μόνο το τσιμέντο να σπάει και το νερό να προχωρά» λέει ο κ. Ανδρέας Φιλιππόπουλος, που ζει στην περιοχή πάνω από τρεις δεκαετίες.

«Απαξιώνεται η περιοχή μας» – Τι ζητούν οι δημότες μιλώντας στην «Π»

Οι άνθρωποι των Βραχνεΐκων, των Ροϊτίκων και του Μονοδενδρίου θεωρούν ότι η περιοχή τους συνεχώς απαξιώνεται και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις, μέτρα προστασίας και όχι πρόχειρες λύσεις.

Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες, απέναντι σε μια κατάσταση που πλέον αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας, διατυπώνουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» συγκεκριμένες και άμεσες απαιτήσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις.

Πρώτο και αδιαπραγμάτευτο αίτημα είναι η οριστική αντιμετώπιση της διάβρωσης της παραλιακής οδού, με μόνιμα τεχνικά έργα και ταυτόχρονη εφαρμογή της μελέτης Ρογκάν, που προβλέπει την κατασκευή κυματοθραύστη ώστε να σταματήσει η υποσκαφή από τη θάλασσα.

Παράλληλα, ζητούν πεζοδρομήσεις και αναβάθμιση της παραλιακής, αλλά και τμημάτων της παλιάς εθνικής οδού Πατρών–Πύργου, με στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και τη βελτίωση της εικόνας του οικισμού. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί και η ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, με πιο συχνά δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ και του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση των αποχετευτικών συνδέσεων σε όλες τις περιοχές, εντός και εκτός οικισμού, όπου παραμένουν εξαιρέσεις, καθώς και στη συντήρηση των οδικών αξόνων.

Τέλος, οι κάτοικοι ζητούν περισσότερους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης και την άμεση εξεύρεση δημοτικού χώρου στάθμευσης, ειδικά για τους θερινούς μήνες, ώστε η παραλιακή να αποσυμφορηθεί και να μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

