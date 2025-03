Βραζιλία: Πιλότος αιωροπτερισμού πέθανε μετά από πτώση 200 μέτρων ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου 2025, όταν ο 52χρονος Ρικάρντο Στεκανέλα, έμπειρος πιλότος αιωροπτερισμού, έχασε τη ζωή του στην περιοχή «Timbó do Sul» της Βραζιλίας, μετά από μια πτώση άνω των 200 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, το ανεμόπτερο του Στεκανέλα παρουσίασε σοβαρή βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκαλώντας την απότομη πτώση του. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, ο πιλότος διαπιστώθηκε νεκρός λίγο αργότερα.

Αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος, που κατέγραφε τη στιγμή της πτώσης, φώναξε με έκπληξη «Θεέ μου» βλέποντας την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά του.

“Brazilian Hang-Glider Pilot Dies in 200m Fall”

Ricardo Stecanella, a 52-year-old hang-glider pilot, tragically died after falling from a height of over 200 meters during a flight in Timbó do Sul, Brazil, on March 2, 2025. Local authorities confirmed the incident, stating… pic.twitter.com/u64mW52zfX

