Βρέφος 30 ημερών στη ΜΕΘ με RSV – Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 30 ημερών, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από λοίμωξη με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος ανέφερε ότι το βρέφος εισήχθη σε πολύ σοβαρή κατάσταση κατά τη διάρκεια της εφημερίας της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι η καθυστερημένη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο προκαλεί ερωτήματα, ενώ υπογράμμισε πως οι εποχικές ιώσεις εξακολουθούν να κυκλοφορούν και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) αποτελεί έναν συχνό ιό του αναπνευστικού συστήματος, ο οποίος συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα που θυμίζουν κοινό κρυολόγημα. Ωστόσο, σε ευάλωτες ομάδες -ιδιαίτερα σε βρέφη κάτω των έξι μηνών, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα- μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο RSV ευθύνεται κάθε χρόνο για εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες παιδιών κάτω των πέντε ετών, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός εισαγωγών ενηλίκων, κυρίως ηλικιωμένων.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, ρινική καταρροή, φτέρνισμα, κόπωση και αναπνευστική δυσκολία. Στα βρέφη μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον ευερεθιστότητα, μειωμένη όρεξη, αλλαγές στην αναπνοή ή ακόμη και επεισόδια άπνοιας.

Η κατάσταση της υγείας του νεογνού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι ιώσεις της περιόδου δεν έχουν υποχωρήσει και απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.

