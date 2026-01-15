Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου ΒΙΝΤΕΟ

Στο εδώλιο του Woolwich Crown Court κάθονται μια 16χρονη και δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου ΒΙΝΤΕΟ
15 Ιαν. 2026 16:26
Pelop News

Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική επίθεση σε βάρος του 49χρονου Αλεξάντερ Κάσφορντ προβλήθηκε στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της δίκης τριών εφήβων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του στο νησί Isle of Sheppey, τον Αύγουστο του 2025.

Στο εδώλιο του Woolwich Crown Court κάθονται μια 16χρονη και δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να παρέσυραν το θύμα στην παραθαλάσσια περιοχή Leysdown-on-Sea, όπου και εκδηλώθηκε η επίθεση.

Το υλικό που παρουσιάστηκε στους ενόρκους είχε καταγραφεί από την ίδια τη 16χρονη το βράδυ της 10ης Αυγούστου. Σε αυτό φαίνεται ένα από τα αγόρια να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας την προσπάθειά του να διαφύγει τρέχοντας κατά μήκος της παραλιακής. Δύο έφηβοι τον καταδιώκουν, ενώ ακούγεται φωνή να τον αποκαλεί «παιδόφιλο», όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Δείτε το βίντεο:


Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 49χρονος σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος, προτού σηκωθεί και συνεχίσει να τρέχει. Το βίντεο ολοκληρώνεται χωρίς να καταγράφεται η τελική φάση της επίθεσης, με τους τρεις ανηλίκους να εξακολουθούν να τον κυνηγούν.

Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλουμγκάρτ υποστήριξε ότι η 16χρονη επέδειξε «ακλόνητο ενθουσιασμό» για την επίθεση, σημειώνοντας πως οι κραυγές της ακούγονται καθαρά στο βίντεο. Όπως ανέφερε, το υλικό «είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως απόδειξη ενός επιτυχημένου κυνηγιού».

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι αυτόπτης μάρτυρας είδε αργότερα τον 16χρονο κατηγορούμενο να εκσφενδονίζει πέτρες προς το σώμα του Κάσφορντ, περιγράφοντας τις ρίψεις ως «μανιώδεις» και με «πολλή δύναμη». Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το θύμα βρισκόταν ήδη μπρούμυτα στο έδαφος και δεν αντιδρούσε.

Πώς οι ανήλικοι παγίδεψαν τον 49χρονο
Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι ο Κάσφορντ είχε γνωρίσει τυχαία τη 16χρονη σε αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών δύο ημέρες νωρίτερα και της είχε δώσει επαγγελματική κάρτα με τον αριθμό τηλεφώνου του. Το τηλέφωνο αποθηκεύτηκε στο κινητό ενός εκ των αγοριών με την ένδειξη «pedo», ενώ ακολούθησε ανταλλαγή δεκάδων μηνυμάτων, κατά τα οποία το θύμα πίστευε ότι συνομιλούσε με 16χρονη ονόματι «Σιένα».

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, του προτάθηκε συνάντηση σε άδειο σπίτι και του ζητήθηκε να φέρει αλκοόλ. Ο Κάσφορντ συναντήθηκε με την κοπέλα στο σημείο περίπου στις 7 το απόγευμα και λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι, αν και η αρχική γνωριμία ήταν τυχαία, όσα ακολούθησαν ήταν προσχεδιασμένα. «Οι κατηγορούμενοι εξοργίστηκαν από το ενδιαφέρον του για τη “Σιένα” και σχεδίασαν σκόπιμα την επίθεση. Ήταν μια κοινή ενέργεια, με τον καθένα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο», ανέφερε.

Η νεκροτομή έδειξε βαριά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, μώλωπες στο σώμα και σπασμένα πλευρά που είχαν προκαλέσει διάτρηση πνεύμονα. Μετά τη σύλληψή του, ένας από τους ανηλίκους φέρεται να διένειμε το βίντεο της επίθεσης σε τρίτους, συνοδεύοντάς το με υβριστικό σχόλιο.

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ τα ονόματα των κατηγορουμένων δεν δημοσιοποιούνται λόγω της ηλικίας τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
18:50 «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 «Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική», συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τον χαμό της μητέρας του
18:31 Ουτρέχτη: Μεγάλη ανησυχία από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, πληροφορίες για τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»: Ο Κώστας Πελετίδης για το Καρναβάλι και την Τελετή Έναρξης
18:11 «Απαράδεκτο αποτέλεσμα και χωρίς κανένα άλλοθι» : «Καμπάνα» με πρόστιμο 400.000 ευρώ και «γκάζια» στους παίκτες της ΑΕΚ!
18:00 Η οδός των κομμένων δένδρων: Αναστάτωση στην καρδιά της Πάτρας με μουριές και έργα
17:49 «Δέχθηκα απειλές, καταστράφηκα», τι κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη Βαλυράκη
17:37 «Δεν είναι μια βλακεία, όπως είπε, είναι ποινικό αδίκημα», επίθεση Παύλου σε Σταρόβα!
17:36 Επιστροφή Αθανασόπουλου στον Παναιγιάλειο
17:26 Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, «έφαγε» 18 μήνες φυλακή!
17:12 «Είσαι ψεύτης»-«Εσύ είσαι ψεύτης», άγρια κόντρα Κυρανάκη με Πολάκη, Χαρίτση και Παππά στη Βουλή για τη Hellenic Train
17:06 ΗΠΑ: Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στην Καραϊβική το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα
17:00 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι «Ημέρες καριέρας» στην Πάτρα – 30 επιχειρήσεις, δεκάδες ενδιαφερόμενοι
16:54 Πήρε «3άρι» ο Προμηθέας, φουλάρει για έναν ακόμα
16:51 Σπάτα: Δύο συλλήψεις για απάτη με ειδικό εξοπλισμό παραπλάνησης κινητών
16:45 The Leon Success Formula
16:45 Visit Dolly Casino to feel a winning surge!
16:42 Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη ΒΙΠΕ Δράμας
16:41 Substantial Rewards and Unparalleled Incentives at Jeetcity Casino
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ