Βρετανία: Έξαλλος ο Σούνακ για την μπογιά στο Στόουνχεντζ – Τι λένε οι ακτιβιστές ΒΙΝΤΕΟ

Μία ημέρα πριν αρχίσουν οι εορτασμοί για το θερινό ηλιοστάσιο, ακτιβιστές ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά, το εμβληματικό αρχαίο μνημείο Στόουνχεντζ στην Βρετανία.

Κάθε χρόνο, από τον χώρο του Στόουνχεντζ, χιλιάδες επισκέπτες απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα αποχαιρετώντας τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους αλλά τώρα έγινε στόχος ακτιβιστών.

Ο βανδαλισμός του μεγαλιθικού μνημείου, έγινε από δυο ακτιβιστές της Just Stop Oil οι οποίοι ψέκασαν το πρωί της Τετάρτης (19.06.2024) με μπογιά σε σκόνη τον ιστορικό χώρο κοντά στο Σάλσμπερι, στο Γουίλτσαϊρ.

Η αστυνομία συνέλαβε τα δυο άτομα, μια 21χρονη φοιτήτρια και έναν 73χρονο, ενώ η περιβαλλοντική ακτιβιστική οργάνωση, δήλωσε απλά ότι η πορτοκαλί μπογιά σε σκόνη ήταν καλαμποκάλευρο και ότι «θα ξεπλυθεί με τη βροχή».

Ο Πρωθυπουργός Rishi Sunak καταδίκασε την επίθεση ως «επαίσχυντη πράξη βανδαλισμού σε ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά μνημεία του Ηνωμένου Βασιλείου και του κόσμου».

Climate activist thugs get dragged away by a Good Samaritan as they spray Stonehenge with orange paint.

The Just Stop Oil protesters did the stunt on the day before the summer solstice is celebrated at Stonehenge

The idiots have apparently been arrested. pic.twitter.com/v6eTwh0dmG

— Raymond (@Raymond82310289) June 19, 2024