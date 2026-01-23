Βρετανία: Γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία και διαμελισμό της συντρόφου της

Τα λείψανα της Πολωνής γυναίκας βρέθηκαν σε κήπο στο Νόρμαντον. Η κατηγορούμενη φέρεται να προσπάθησε να συγκαλύψει το έγκλημα.

23 Ιαν. 2026 17:46
Pelop News

Μια υπόθεση φρικτής δολοφονίας στη Βρετανία συγκλονίζει, καθώς η Άννα Ποντεντβόρνα κατηγορείται ότι σκότωσε και διαμέλισε τη σύντροφό της, Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα, πριν από σχεδόν 15 χρόνια, και έκρυψε τα λείψανα σε σακούλες σκουπιδιών στον κήπο του σπιτιού τους στο Νόρμαντον.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Crown Court, η Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα, 30 ετών τότε, είχε ταχθεί σε σχέση με την Ποντεντβόρνα μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της και είχαν μετακομίσει από την Πολωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο για εργασία, ζώντας αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια σε ένα μικρό σπίτι στο Ντέρμπι.

Η κατηγορούμενη φέρεται να δολοφόνησε τη Ζαμπλότσκα μεταξύ 27 Αυγούστου και 1 Οκτωβρίου 2010 και στη συνέχεια επιχείρησε να καλύψει το έγκλημα με σειρά υπολογισμένων ενεργειών, οι οποίες περιλάμβαναν τη διαμέλιση του σώματος, την τοποθέτησή του σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και την ταφή στον πίσω κήπο, καλύπτοντάς το με τσιμεντένια βάση.

Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για παρεμπόδιση νόμιμης ταφής και παραβίαση της δικαιοσύνης, με την Ποντεντβόρνα να ισχυρίζεται αργότερα ότι η Ζαμπλότσκα πέθανε κατά λάθος κατά τη διάρκεια μιας βίαιης σύγκρουσης. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αυτό ως ψευδή, σχεδιασμένο για να συγκαλύψει το φόνο.

Η οικογένεια της Ζαμπλότσκα την είχε αναφέρει ως αγνοούμενη στις βρετανικές αρχές τον Νοέμβριο του 2010, ενώ τα λείψανα της γυναίκας εντοπίστηκαν πρόσφατα στον κήπο της οδού Princes στο Νόρμαντον. Η δίκη της Ποντεντβόρνα συνεχίζεται.

